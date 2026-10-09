Bologna, Bignami (FdI): Vicinanza a Meloni e Lepore per scritte ignobili

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - "Ancora una volta ci troviamo a condannare l'azione di chi cerca visibilità attraverso messaggi ignobili: è il caso delle scritte apparse a Bologna contro il presidente del Consiglio Meloni e il sindaco Lepore. Accanto a queste, sono stati lasciati dei messaggi che esaltavano il massacro del 7 Ottobre. È la conferma che non bisogna abbassare la guardia, ma anzi è necessaria una reazione tanto ferma quanto trasversale da parte di tutte le formazioni politiche. Al presidente del Consiglio Meloni e al sindaco Lepore vanno la vicinanza mia e dei deputati di Fratelli d'Italia".
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