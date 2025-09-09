(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**
Comunicati del 09/09/2025
Consiglio | ore 18:22
Lavori Consiglio: Punti istituzionali, Adozione, Vaccinazione Covid-19
Approvato l’assestamento di bilancio del Consiglio, via libera anche alla relazione della commissione di convalida che ha verificato la posizione degli eletti in Consiglio comunale Wirth Anderlan, Scarafoni e Gennaccaro, che hanno optato per la carica di consiglieri provinciali. Mozioni di Süd-Tiroler Freiheit/Team K e Vita. Domani dalle 10 alle 12 la presentazione delle relazioni annuali di Difesa civica, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, consigliera di parità, Comitato provinciale per le comunicazioni.
Consiglio | ore 16:46
Lavori Consiglio: Interrogazioni su temi d’attualità – 2
Presentate da consigliere e consiglieri alla Giunta provinciale, riguardavano il sistema di buoni digitali come valuta locale per la provincia, i disservizi relativi agli ascensori nelle stazioni, il carcere di Bolzano, i vaccini anticovid per le donne incinte, i costi della gestione del lupo (2), le obliteratrici del TPL, il collegamento bus per la Valle Aurina, la rivista provinciale Nëus, sicurezza stradale nella frazione di Laudes, i Ccosti per la sede Alperia a Merano. .
Consiglio | ore 15:45
Lavori Consiglio: interrogazioni su temi d’attualità – 1
Presentate da consigliere e consiglieri alla Giunta provinciale, riguardavano la denominazione monolingue della ferrata IBEX, il finanziamento di Eurac Research, l’assistenza personale, casello tra ponte Campiglio e ponte Virgolo, caldo nelle microstrutture, incarichi aöl GIMBE, coniugi in case di riposo diverse, cure palliative solo in orario d’ufficio, il Consorzio BIM – Adige, toponimi italiani nel portale Altoadiigemobilità, numero verde Prontoassistenza. Minuto di silenzio per Hugo Valentin.
Garante per l’infanzia e l’adolescenza | ore 10:01
10 settembre – Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio
La Garante per l’infanzia e l’adolescenza Daniela Höller si dedica con impegno alla sensibilizzazione e al sostegno di percorsi di prevenzione del suicidio, con particolare attenzione ai bisogni di bambine, bambini ed adolescenti.
