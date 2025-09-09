(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Camera, Zoffili (Lega): “Accordo vacanza-lavoro con Giappone opportunità preziosa per giovani”
Roma, 9 set. – “Oggi, in qualità di relatore, sono intervenuto in Aula alla Camera dei Deputati per illustrare il disegno di legge di ratifica dell’Accordo Italia – Giappone sul programma ‘vacanza-lavoro’. Un’opportunità nuova e preziosa per i giovani tra i 18 e i 30 anni di vivere fino a un anno all’estero, imparando lingua e cultura e potendo lavorare. Un’intesa che rafforza i rapporti con un partner strategico dell’Indo-Pacifico, il Giappone, senza nuovi oneri per lo Stato”.
Così il deputato della Lega Salvini Premier Eugenio Zoffili, Vicepresidente dell’Assemblea parlamentare Osce.
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier