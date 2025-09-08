AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 9 SETTEMBRE

AULA
Ore 14 discussioni generali:
- Ddl Ratifica Italia-Bahrein
- Ddl Ratifica Italia-Camerun
- Ddl Ratifica Atto di Ginevra
- Ddl Ratifica Italia-Costa Avorio
- Ddl Ratifica Italia-Giappone
COMMISSIONI
📌11_Transizione demografica_Audizione di Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione
📌12.30_Periferie_Carlo Parodi, presidente di Assomusica
📌13_Covid_Audizione del professore Franco Locatelli, direttore oncoematologia pediatrica Bambino Gesù di Roma, già presidente del Comitato tecnico scientifico
📌Dalle 16 Esteri. Audizioni su relazione stato di attuazione Piano Mattei: 16 rappresentanti di AOI, Cini e LINK 2007. 16.30: Giovanni Carbone, docente di Scienza politica presso l’Università degli studi di Milano e responsabile del programma Africa dell’ISPI. 16.50: Pasquale De Muro, docente di Sustainable Human Development (Università Roma Tre)
📌18_Decreto giustizia (referente)
EVENTI
📌17.30 Complesso di Vicolo Valdina – Inaugurazione della mostra “Armodio – Geometrie magiche, atmosfere rinascimentali”. Interviene il Questore della Camera, Paolo Trancassini. Diretta webtv.
CONFERENZE STAMPA
📌11.30 Sport disabilità e inclusività: la nuova campagna lanciata da Aics, Associazione Italiana Cultura e Sport. Paolo Barelli
📌13 Presentazione della XV edizione di “A fil di Spada” – La maratona di scherma a Roma. Federico Mollicone