——– *REGATA STORICA 2025: ORDINE DI ARRIVO DELLE DONNE SU MASCARETE A
DUE REMI* ———————————————————–
Ordine di arrivo regata Donne su Mascarete a due remi:
1 | BIANCO | Bon Silvia – Scarpa Debora 36′ 34″
2 | ROSA | Tosi Valentina – Ragazzi Giorgia 36′ 38″
3 | VERDE | Almansi Elena – Ghigi Viola 37′
4 | CELESTE | Schiavon Luisella – Vignotto Lara 37′ 14″
5 | ROSSO | Tagliapietra Magda – Zane Nicole 37′ 17″
6 | MARON | Cimarosto Nausicaa – Mao Anna 37′ 24″
7 | VIOLA | Bevilacqua Alessia – Catanzaro Romina 37′ 48″
8 | CANARIN | Odessa Rachele – Tagliapietra Giulia 39′ 04″
9 | ARANCIO | Nardin Veronica – Smerghetto Sanja 39′ 06″
/Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto
all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a
Ca’ Foscari./
Venezia, 7 settembre 2025
* Donne su Mascarete a due remi
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Donne%20su%20Mascarete%20a%20due%20remi.jpg
* Donne su Mascarete a due remi equipaggio vincitore
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Donne%20su%20Mascarete%20a%20due%20remi%20equipaggio%20vincitore.jpg
