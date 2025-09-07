Close Menu
Trending
domenica 7 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Veneto

Regata Storica 2025: ordine di arrivo delle Donne su Mascarete a due remi

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *REGATA STORICA 2025: ORDINE DI ARRIVO DELLE DONNE SU MASCARETE A
DUE REMI* ———————————————————–
Ordine di arrivo regata Donne su Mascarete a due remi: 
1 | BIANCO | Bon Silvia – Scarpa Debora 36′ 34″
2 | ROSA | Tosi Valentina – Ragazzi Giorgia 36′ 38″
3 | VERDE | Almansi Elena – Ghigi Viola 37′
4 | CELESTE | Schiavon Luisella – Vignotto Lara 37′ 14″
5 | ROSSO | Tagliapietra Magda – Zane Nicole 37′ 17″
6 | MARON | Cimarosto Nausicaa – Mao Anna 37′ 24″
7 | VIOLA | Bevilacqua Alessia – Catanzaro Romina 37′ 48″
8 | CANARIN | Odessa Rachele – Tagliapietra Giulia 39′ 04″
9 | ARANCIO | Nardin Veronica – Smerghetto Sanja 39′ 06″
/Percorso: Bacino San Marco, Canal Grande, Rialto (giro del paleto
all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a
Ca’ Foscari./
Venezia, 7 settembre 2025
* Donne su Mascarete a due remi
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Donne%20su%20Mascarete%20a%20due%20remi.jpg
* Donne su Mascarete a due remi equipaggio vincitore
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/Donne%20su%20Mascarete%20a%20due%20remi%20equipaggio%20vincitore.jpg
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl