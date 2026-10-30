Mar Nero, Bulgaria e NATO rafforzano la difesa contro i droni: cresce l’allarme per la sicurezza delle navi

Mar Nero, Bulgaria e NATO al centro di un nuovo rafforzamento delle capacità militari contro le minacce aeree a bassa quota. Sofia firma l’adesione al programma multinazionale dell’Alleanza mentre l’affondamento della portacontainer Contship Jet, colpita da droni navali, evidenzia la crescente vulnerabilità del traffico mercantile. Bulgaria, Romania e Turchia intensificano il coordinamento sulla sicurezza marittima.

Mar Nero, Bulgaria e NATO affrontano una fase di crescente pressione sulla sicurezza del fianco sudorientale dell’Alleanza atlantica, dove la diffusione dei sistemi senza pilota sta modificando tanto le esigenze della difesa aerea quanto quelle della protezione marittima. Il 30 ottobre Sofia ha firmato il memorandum che le consentirà di aderire all’iniziativa multinazionale NATO dedicata alle minacce aeree a bassa quota, un programma concepito per sviluppare, acquisire e integrare nuove capacità contro droni, missili da crociera e altri vettori difficili da individuare e intercettare. La decisione arriva mentre il Mar Nero è attraversato da una serie di attacchi contro navi commerciali, culminata nell’affondamento della portacontainer Contship Jet al largo delle coste bulgare. Si tratta di sviluppi distinti sul piano operativo, ma accomunati da una questione strategica: la necessità di adattare la difesa degli alleati a minacce che sfruttano la bassa quota, la superficie del mare e i limiti dei sistemi di sorveglianza tradizionali.

L’annuncio della NATO costituisce un passaggio concreto nella cooperazione militare multinazionale. Non riguarda l’entrata immediata in servizio di nuove batterie antiaeree né l’approvazione di un singolo sistema d’arma, ma l’inserimento della Bulgaria in un quadro di sviluppo tecnologico e acquisizione coordinata. L’obiettivo è rendere più efficace la risposta a minacce che, per dimensioni, profilo di volo e costi relativamente contenuti, possono mettere sotto pressione anche apparati di difesa complessi. La scelta di Sofia assume particolare rilievo per la posizione geografica del Paese, affacciato su un bacino nel quale la guerra tra Russia e Ucraina ha progressivamente ampliato l’impiego di droni aerei, mezzi navali senza equipaggio e altre capacità di attacco a distanza.

La Bulgaria aderisce al progetto NATO contro le minacce aeree a bassa quota

Secondo il comunicato diffuso dall’Alleanza il 30 ottobre, la Bulgaria ha sottoscritto un memorandum d’intesa che le permetterà di partecipare all’Air Defence Capabilities Against Lower-Level Air Threats High Visibility Project. L’iniziativa era stata istituita nel febbraio 2025, durante una riunione dei ministri della Difesa NATO, mentre i primi partecipanti avevano formalizzato il quadro di cooperazione nel luglio 2026, in occasione del forum dell’industria della difesa organizzato nell’ambito del vertice dell’Alleanza.

Il programma nasce dall’esigenza di affrontare una categoria di minacce che ha assunto crescente importanza nei conflitti contemporanei: gli obiettivi aerei che operano a quote molto basse, inferiori indicativamente ai 150 metri. In questa fascia possono muoversi droni di diversa classe, missili da crociera e altri vettori che sfruttano il terreno, la curvatura terrestre e le caratteristiche dell’ambiente circostante per ridurre i tempi di scoperta e reazione. L’intercettazione richiede quindi una combinazione di sensori, capacità di identificazione, collegamenti fra piattaforme e sistemi di neutralizzazione adeguati, senza poter dipendere esclusivamente dai tradizionali strumenti di difesa antiaerea progettati per minacce differenti.

L’adesione bulgara è stata formalizzata dal ministro della Difesa Dimitar Stoyanov. Secondo l’agenzia BGNES, che ha ripreso le informazioni del ministero, la documentazione sarà sottoposta al Parlamento nazionale per la ratifica. Questo passaggio precisa lo stato effettivo dell’iniziativa: Sofia ha compiuto un atto formale di adesione al quadro di cooperazione, ma restano da sviluppare le successive decisioni relative ai progetti, alle eventuali acquisizioni e alla loro attuazione.

Il valore militare dell’iniziativa risiede soprattutto nella possibilità di evitare che ogni Paese proceda isolatamente alla ricerca di soluzioni contro minacce in rapida evoluzione. La cooperazione dovrebbe favorire requisiti tecnici condivisi, interoperabilità, economie di scala e un migliore coordinamento fra ricerca, industria e forze armate. Per un alleato come la Bulgaria, che deve distribuire le proprie risorse fra difesa del territorio, sorveglianza dello spazio aereo e sicurezza del Mar Nero, l’accesso a programmi multinazionali può rappresentare un’opportunità per sviluppare capacità difficilmente sostenibili attraverso iniziative esclusivamente nazionali.

Sensori, intercettori e acquisizioni comuni: che cosa prevede il programma

Il progetto non si limita alla scelta di un particolare intercettore o di un sistema antidroni già disponibile sul mercato. La sua impostazione comprende l’individuazione delle tecnologie necessarie a rilevare, classificare, seguire e contrastare minacce che possono presentarsi con profili molto differenti. Un piccolo drone aereo, un missile da crociera e una munizione planante pongono infatti problemi diversi in termini di velocità, segnatura, traiettoria e tempo utile per intervenire. Per questo la risposta deve integrare più livelli di sorveglianza e difesa, anziché affidarsi a un’unica soluzione.

Le informazioni diffuse in Bulgaria indicano due principali direttrici di cooperazione: gli acquisti congiunti e lo sviluppo di capacità comuni. La NATO Support and Procurement Agency, l’agenzia dell’Alleanza che sostiene gli Stati membri nei processi di acquisizione e supporto logistico, dovrebbe condurre una ricognizione del mercato e predisporre un catalogo delle tecnologie disponibili o in fase di sviluppo. Tale attività servirà a confrontare le soluzioni industriali con le esigenze operative espresse dai Paesi partecipanti, creando le condizioni per eventuali programmi successivi.

La questione è rilevante anche dal punto di vista economico e industriale. La moltiplicazione dei droni impiegati nei teatri di guerra ha reso evidente il problema del rapporto fra il costo delle minacce e quello dei mezzi utilizzati per neutralizzarle. Intercettare sistemi relativamente economici con armamenti molto più costosi può risultare sostenibile in singoli episodi, ma diventare problematico quando gli attacchi sono ripetuti o condotti con numerosi vettori. Lo sviluppo di una difesa efficace richiede quindi non soltanto prestazioni elevate, ma anche capacità produttiva, disponibilità di munizionamento, rapidità di rifornimento e costi compatibili con un impiego prolungato.

Secondo BGNES, l’iniziativa offrirà inoltre alle imprese bulgare della difesa la possibilità di presentare prodotti e soluzioni tecnologiche e di valutare la partecipazione a progetti comuni con gli altri alleati. Non risultano tuttavia annunciati, nell’ambito della firma del 30 ottobre, contratti specifici, importi di investimento già assegnati o calendari definitivi per la consegna di nuovi sistemi. La distinzione è sostanziale: l’accordo crea un quadro di collaborazione, ma non equivale all’acquisto immediato di nuove capacità operative.

La crisi nel Mar Nero e l’affondamento della Contship Jet

Mentre Sofia formalizzava il proprio ingresso nel programma NATO, le autorità bulgare erano impegnate a gestire le conseguenze di un grave attacco contro il traffico mercantile. Il 28 ottobre la portacontainer Contship Jet, battente bandiera liberiana e gestita da una società greca, è stata colpita da tre droni navali mentre navigava nella zona economica esclusiva bulgara. La nave era partita da Haifa, in Israele, ed era diretta al porto romeno di Costanza, uno dei principali scali commerciali del Mar Nero. Il giorno successivo è stato confermato il suo affondamento.

L’attacco è avvenuto a circa 21 miglia nautiche dalla costa bulgara, in un’area esterna al mare territoriale ma compresa nella zona economica esclusiva del Paese. Questa distinzione giuridica ha rilievo per comprendere le responsabilità di sorveglianza, la libertà di navigazione e le possibilità di intervento delle autorità nazionali. La zona economica esclusiva non coincide infatti con il territorio sovrano dello Stato costiero, pur attribuendogli specifici diritti e competenze riconosciuti dal diritto internazionale.

I diciotto membri dell’equipaggio, quattordici cittadini filippini e quattro ucraini, sono stati tratti in salvo e trasferiti a Varna. Il salvataggio ha evitato conseguenze mortali per le persone presenti a bordo, ma la perdita dell’unità mercantile ha mostrato la gravità della minaccia rappresentata dai mezzi navali senza equipaggio quando vengono impiegati contro obiettivi civili. Le autorità bulgare hanno mobilitato unità navali e mezzi di soccorso, mentre le ricostruzioni dell’episodio hanno evidenziato la difficoltà di impedire l’impatto anche quando la presenza di un mezzo ostile viene rilevata.

Secondo Reuters, immagini verificate dell’attacco mostrano un drone navale avvicinarsi alla nave prima di un’esplosione. Le autorità bulgare avevano inoltre ricevuto informazioni di allerta da un velivolo da pattugliamento francese. L’episodio dimostra quanto il problema della difesa marittima non si esaurisca nella capacità di osservare un’area: occorre anche disporre di mezzi pronti a intervenire, regole d’ingaggio appropriate, collegamenti rapidi fra le diverse componenti e sistemi in grado di contrastare bersagli piccoli e veloci sulla superficie del mare.

L’affondamento della Contship Jet si inserisce in una sequenza di attacchi contro navi commerciali segnalati nelle acque occidentali del Mar Nero durante ottobre. Il deterioramento delle condizioni di sicurezza interessa direttamente la Bulgaria e la Romania, entrambe membri della NATO e dell’Unione europea, ma coinvolge anche gli operatori commerciali che utilizzano le rotte verso Costanza e gli altri porti della regione. La minaccia ai mercantili può produrre effetti che vanno oltre il danno immediato alla singola nave, incidendo sulle valutazioni degli armatori, sui costi assicurativi, sulle scelte di rotta e sull’affidabilità delle catene logistiche.

La responsabilità degli attacchi resta da accertare

L’aspetto più delicato della vicenda riguarda l’attribuzione dell’attacco. Nonostante il contesto della guerra russo-ucraina e le valutazioni formulate da analisti e operatori della sicurezza marittima, le autorità non hanno identificato pubblicamente un responsabile certo dell’operazione contro la Contship Jet. La Russia ha negato il proprio coinvolgimento in precedenti attacchi nella regione, mentre le indagini sul nuovo episodio devono ancora chiarire provenienza dei mezzi, modalità operative e responsabilità.

Reuters ha riportato la valutazione della società specializzata Ambrey, secondo la quale il mezzo navale impiegato nell’attacco presenterebbe caratteristiche compatibili con un progetto riconducibile al modello russo Murena-300S. Si tratta però di una valutazione tecnica basata sugli elementi disponibili, non di una prova conclusiva sull’identità degli operatori o sulla catena di comando dell’attacco. La possibile somiglianza fra un drone e un determinato progetto non consente, da sola, di stabilire chi lo abbia utilizzato.

La prudenza è stata ribadita anche dal ministro della Difesa bulgaro Stoyanov in relazione agli attacchi precedenti. Già all’inizio di ottobre il ministro aveva spiegato che, per attribuire con certezza la responsabilità, sarebbe stato necessario recuperare elementi materiali dei droni o disporre di altre evidenze verificabili. Aveva inoltre distinto le proprie valutazioni personali da ciò che il governo poteva sostenere pubblicamente sulla base delle prove raccolte.

Nel caso della Contship Jet, la magistratura militare bulgara ha avviato un’indagine per accertare le circostanze dell’attacco e le eventuali violazioni delle norme internazionali applicabili ai conflitti armati. Il procedimento non costituisce un’attribuzione preventiva di responsabilità. Per un’analisi di difesa, il punto centrale resta quindi la natura della minaccia e la risposta necessaria a proteggere il traffico commerciale, senza anticipare conclusioni investigative che non sono state ancora raggiunte.

Bulgaria, Romania e Turchia rafforzano il coordinamento marittimo

Il 28 ottobre, lo stesso giorno dell’attacco alla Contship Jet, i ministri della Difesa di Bulgaria, Romania e Turchia si sono incontrati a Sofia per discutere la sicurezza del Mar Nero. I tre Paesi occupano una posizione particolare nell’architettura dell’Alleanza: sono gli Stati NATO rivieraschi del bacino e devono confrontarsi direttamente con le conseguenze della guerra in Ucraina sulla navigazione, sulla sorveglianza delle acque e sulla protezione delle infrastrutture strategiche.

Le discussioni hanno riguardato il rafforzamento dello scambio di informazioni, il coordinamento fra le autorità militari e il miglioramento delle capacità di sorveglianza e allerta precoce. I ministri hanno condannato gli attacchi contro le navi commerciali e sottolineato l’esigenza di tutelare la libertà di navigazione, le persone imbarcate e le infrastrutture marittime. La Romania ha posto particolare attenzione alla protezione delle proprie installazioni energetiche e delle attività economiche nella zona economica esclusiva, mentre la Bulgaria ha richiamato la necessità di rafforzare le capacità di risposta alle minacce provenienti dal mare e dall’aria.

La cooperazione fra i tre Paesi non nasce con gli ultimi attacchi. Bulgaria, Romania e Turchia partecipano già a iniziative regionali per la sicurezza marittima, compresa la collaborazione nel contrasto alle mine navali. Quest’ultima attività risponde però a un problema differente da quello dei droni: individuare e neutralizzare ordigni presenti in mare non equivale a intercettare mezzi di superficie senza equipaggio impiegati per attaccare una nave in movimento. Il rafforzamento della sicurezza del bacino richiede quindi capacità complementari, da coordinare senza confonderne le funzioni.

Il confronto trilaterale evidenzia anche la dimensione politica della risposta. La protezione del traffico commerciale nel Mar Nero non riguarda esclusivamente la difesa dei confini nazionali, ma la sicurezza di collegamenti utilizzati da Paesi alleati e partner commerciali. Un attacco contro un mercantile diretto a Costanza può avere conseguenze per operatori di diversi Stati, indipendentemente dalla bandiera della nave, dalla nazionalità dell’equipaggio o dalla provenienza del carico.

Droni aerei e droni navali: due minacce diverse, una sfida comune

Il collegamento fra il memorandum NATO firmato dalla Bulgaria e gli attacchi ai mercantili deve essere interpretato con precisione. Il programma multinazionale al quale Sofia ha aderito è dedicato alle minacce aeree a bassa quota: droni volanti, missili da crociera e altri vettori che operano nello spazio aereo. I mezzi che hanno colpito la Contship Jet, invece, sono stati descritti come droni navali di superficie, progettati per muoversi sull’acqua e raggiungere il bersaglio attraverso un profilo di attacco marittimo.

Non è quindi corretto presentare il nuovo progetto NATO come un sistema destinato specificamente a intercettare i droni responsabili dell’affondamento. Le tecnologie necessarie possono condividere alcuni principi, come l’impiego di sensori, reti di comunicazione e sistemi di identificazione, ma le condizioni operative sono differenti. Un radar che deve individuare un piccolo velivolo a bassa quota affronta problemi diversi da quelli di un apparato incaricato di distinguere un mezzo navale senza equipaggio dal moto ondoso, dal traffico civile e dai riflessi della superficie marina.

Esiste tuttavia una sfida strategica comune. Sia i droni aerei sia quelli navali possono essere relativamente difficili da individuare, possono essere impiegati in attacchi coordinati e possono costringere il difensore a utilizzare risorse considerevoli per proteggere obiettivi di grande valore. In entrambi i casi, la rapidità con cui evolvono le tecnologie rende necessario aggiornare continuamente procedure, sensori, addestramento e capacità di neutralizzazione.

È in questo senso che l’adesione bulgara al programma NATO e la crisi della navigazione nel Mar Nero appartengono allo stesso quadro di sicurezza. Non perché la prima sia stata dimostrabilmente decisa in risposta all’attacco del 28 ottobre, ma perché entrambi gli sviluppi mostrano come le forze armate e le istituzioni alleate debbano adattarsi a una trasformazione del campo di battaglia che interessa contemporaneamente aria, mare e infrastrutture civili.

La richiesta bulgara di rinforzi precede l’ultimo attacco

La decisione del 30 ottobre non rappresenta una reazione improvvisata all’affondamento della Contship Jet. Già il 16 ottobre, dopo precedenti episodi contro la navigazione commerciale, il ministro Stoyanov aveva reso noto che la Bulgaria aveva chiesto alla NATO un rafforzamento delle capacità militari disponibili sul proprio territorio, compresi sistemi antidroni e ulteriori mezzi di difesa aerea.

Il ministro aveva spiegato che Sofia aveva inviato comunicazioni al segretario generale dell’Alleanza e al comandante supremo alleato in Europa, chiedendo un potenziamento della protezione nazionale e attendendo una valutazione delle richieste. La questione doveva essere esaminata anche attraverso i meccanismi decisionali della NATO, senza che ciò comportasse automaticamente l’approvazione immediata di nuovi dispiegamenti.

Nello stesso periodo, la Bulgaria aveva manifestato l’intenzione di aderire entro la fine di ottobre al programma multinazionale contro le minacce aeree a bassa quota. La firma del memorandum costituisce dunque la realizzazione di un percorso già annunciato, non una decisione assunta soltanto dopo l’ultimo attacco contro una nave mercantile.

Questo elemento cronologico permette di comprendere meglio la strategia di Sofia. Da un lato il governo chiede un rafforzamento delle capacità disponibili nel breve periodo, anche attraverso il sostegno degli alleati; dall’altro partecipa a un programma di cooperazione tecnologica e industriale destinato a produrre risultati su un orizzonte più lungo. Sono strumenti diversi, che rispondono rispettivamente all’urgenza della protezione operativa e alla necessità di sviluppare capacità sostenibili nel tempo.

Il rischio per porti, carichi e infrastrutture strategiche

L’attacco alla Contship Jet ha evidenziato anche una dimensione meno visibile, ma potenzialmente rilevante, della sicurezza marittima: quella ambientale e industriale. Secondo le informazioni riportate dalla stampa internazionale, la nave trasportava anche materiali classificati come pericolosi, fra cui batterie agli ioni di litio e sostanze infiammabili. Le prime verifiche condotte dalle autorità bulgare non avevano rilevato segnali visibili di inquinamento, ma la presenza di carichi di questo tipo rende particolarmente delicata la gestione di un affondamento.

Un mercantile colpito in mare può rappresentare un rischio non soltanto per il suo equipaggio e per le altre navi presenti nell’area, ma anche per l’ambiente marino, per le attività portuali e per le operazioni di recupero. La valutazione delle conseguenze dipende dalla natura del carico, dalle condizioni dello scafo, dalla profondità del fondale e dalle caratteristiche dell’area interessata. Nel caso della Contship Jet, le indagini dovranno chiarire anche gli aspetti relativi ai materiali trasportati e alle condizioni del relitto.

La vulnerabilità del traffico mercantile assume inoltre un significato strategico per l’intera regione. Costanza rappresenta uno snodo logistico di primaria importanza per la Romania e per i collegamenti commerciali dell’Europa orientale. I porti bulgari di Varna e Burgas costituiscono a loro volta infrastrutture essenziali per l’economia nazionale e per la mobilità marittima nel bacino. La possibilità che mezzi senza equipaggio colpiscano navi commerciali lungo le rotte di accesso a questi scali impone di considerare la protezione della navigazione come parte integrante della sicurezza delle infrastrutture critiche.

La Commissione europea ha condannato l’escalation degli attacchi contro le navi mercantili nel Mar Nero, esprimendo solidarietà alla Bulgaria e disponibilità a cooperare con Sofia e Bucarest sulla sicurezza marittima. La posizione europea sottolinea che gli episodi non costituiscono soltanto una questione militare regionale, ma possono incidere sulla sicurezza dei cittadini, sul commercio e sul funzionamento delle reti economiche che collegano il Mar Nero al resto del continente.

La sicurezza del Mar Nero entra in una nuova fase

L’adesione della Bulgaria al programma NATO contro le minacce aeree a bassa quota e l’intensificazione della cooperazione marittima fra Sofia, Bucarest e Ankara indicano due direzioni parallele della risposta alleata. La prima riguarda lo sviluppo di capacità militari e industriali capaci di contrastare sistemi aerei sempre più diffusi; la seconda interessa la sorveglianza del mare, la protezione dei mercantili e la capacità di intervenire contro minacce che possono comparire anche lontano dalle acque territoriali.

La differenza fra i due ambiti non ne riduce la rilevanza strategica complessiva. Al contrario, mostra quanto la sicurezza del Mar Nero richieda oggi una risposta articolata, nella quale difesa aerea, mezzi navali, intelligence, coordinamento internazionale e protezione delle infrastrutture civili devono operare in modo complementare.

Per la Bulgaria, la firma del 30 ottobre rappresenta un passo concreto nell’integrazione delle proprie capacità future con quelle degli alleati. Non garantisce nell’immediato la disponibilità di nuovi sistemi, ma inserisce Sofia in un percorso multinazionale di sviluppo e acquisizione. Per l’intera NATO, gli attacchi contro la navigazione commerciale costituiscono intanto un richiamo alla necessità di affrontare minacce che non rispettano le tradizionali distinzioni fra obiettivi militari e infrastrutture economiche.

L’affondamento della Contship Jet, con tutti i diciotto membri dell’equipaggio tratti in salvo ma con una nave commerciale perduta, rende tangibile la posta in gioco. Le indagini dovranno ancora stabilire chi abbia condotto l’attacco; sul piano della difesa, però, la necessità di rafforzare sorveglianza, prevenzione e capacità di risposta è già evidente. Il Mar Nero resta così uno dei principali laboratori della trasformazione della sicurezza europea, dove l’evoluzione dei droni e la vulnerabilità delle rotte marittime impongono agli alleati di aggiornare strumenti, priorità e modalità di cooperazione.

Fonti: NATO, Ministero della Difesa bulgaro, Ministero della Difesa romeno, Bulgarian News Agency (BTA), BGNES, Reuters, Associated Press, Defense News, Commissione europea.