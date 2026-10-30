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FINANZIAMENTI UE: BORCHIA (LEGA), INTERROGAZIONE SUI FONDI A CHI SOSTIENE MANIFESTAZIONI VIOLENTE IN ITALIA E FRANCIA
BRUXELLES, 30 OTT. – Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea per chiedere chiarimenti sull'utilizzo dei fondi Ue concessi ad associazioni e sindacati, tra cui ARCI e CGIL, citati dalla stampa in relazione al sostegno a manifestazioni in Italia e Francia.
Borchia chiede quali controlli vengano effettuati sui beneficiari e se la Commissione intenda avviare verifiche specifiche, prevedendo, in caso di irregolarità, la sospensione dei finanziamenti, il recupero delle somme e l'esclusione dai futuri fondi europei.
«I contribuenti hanno diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi. Chi riceve finanziamenti pubblici deve garantire trasparenza e rispetto delle regole, senza zone d'ombra né utilizzi impropri delle risorse europee», conclude.