nizia l’anno scolastico, tornano sui banchi 9.132 studenti. Domani l’inaugurazione alla scuola “Virgilio”, V istituto comprensivo

domenica 7 Settembre 2025
Lazio

Inizia l'anno scolastico, tornano sui banchi 9.132 studenti. Domani l'inaugurazione alla scuola "Virgilio", V istituto comprensivo

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Inizia l’anno scolastico, tornano sui banchi 9.132 studenti. Domani l’inaugurazione
alla scuola “Virgilio”, V istituto comprensivo
È in programma domani, 8 settembre, alle 11 l’inaugurazione dell’anno scolastico al V istituto comprensivo, il “Virgilio” di via Goldoni. Alla cerimonia, organizzata dalla scuola, parteciperanno il sindaco Aurelio Lo Fazio, l’assessore alla pubblica istruzione Alessandra Ciotti e quello alla sicurezza, Catello Somma.
Sempre da domani e nei giorni a seguire torneranno sui banchi, ad Anzio, 9.132 studenti nelle scuole di ogni ordine e grado.
In particolare sono 1.158 i bambini che frequenteranno dalla sezione primavera alla scuola dell’infanzia, sono 2.396 quelli attesi nella primaria, 1.563 nella secondaria di primo grado e 4.015 in quella di secondo grado.
In tutto sono 222 le classi di scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, divise in 17 plessi scolastici di competenza del Comune. Sono 42, in totale, le sedi di istituti scolastici del territorio, compresi quelli di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (secondarie di secondo grado) e paritari di ogni ordine e grado affidati a privati.
Anzio, 7 settembre 2025

