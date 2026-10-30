SANITÀ, ALOISIO (M5S): “IN MANOVRA AUMENTO FITTIZIO, GOVERNO DI FATTO TAGLIA

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Roma, 29 ott. – "Ho letto con attenzione le carte approvate ieri in Consiglio dei ministri e non posso che denunciare la totale assenza di visione per il futuro del Paese. È la quinta manovra Meloni, costruita più per tenere insieme la maggioranza che per cambiare paradigma. Oltre un terzo è solo rinnovo, il resto è molto frammentato: tanti piccoli bonus, pochi interventi strutturali e una grossa scommessa sulle coperture. Ci raccontano di una manovra da 26 miliardi, ma la verità è che 9 miliardi servono solo a confermare ciò che già c'era e che altrimenti sarebbe scaduto. Il resto è un collage di miserabili bonus-briciola per tenere in piedi la maggioranza. E sulla sanità la nota più dolente. Il Governo dichiara che il Fondo Sanitario Nazionale aumenta di 3,4 miliardi per arrivare a 146,3 miliardi, ma è un aumento solo fittizio. Come hanno già denunciato i presidenti di Regione, di cui 15 di centrodestra, e lo stesso ministro Schillaci, in questa manovra non c'è alcun aumento reale per il nostro SSN. Non c'è nemmeno la copertura dell'inflazione, per non parlare dell'impennata dei costi energetici e delle maxi bollette che stanno strangolando ospedali e strutture sanitarie. Se viene rinnovato il contratto a medici e infermieri è ovvio che la cifra assoluta sale, ma non aumenta il potere d'acquisto della sanità. Se i farmaci innovativi che salvano la vita costano di più e il Governo non adegua la spesa, sta letteralmente tagliando. Peraltro, nell'elenco di microbonus, è compreso il pericolosissimo precedente del bonus da 300 euro per gli over 75 per le spese mediche non coperte dal ticket, un'altra strategia che di fatto spinge verso la sanità privata. Il mio auspicio è che l'Esecutivo ascolti le Regioni e non faccia cadere nel vuoto l'appello lanciato ieri dal Presidente Mattarella sul diritto universale alla salute". Lo scrive in una nota Vincenza Aloisio, senatrice del Movimento 5 Stelle.
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