[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 738 (Efficientamento energetico della pubblica illuminazione anche in via Madonna dei Lumi, via San Francesco e via Monte Conero) + foto

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ASSEM SPA
relamping proseguirà poi nelle prossime settimane, aduna nuova tranche
di interventi di efficientamento energetico a cura della società
municipalizzata Assem SpA.
L'opera di riqualificazione questa volta, dopo quelle portate a termine
ridosso del palazzetto dello sport comunale "Albino Ciarapica", nel
quartiere Uvaiolo, area quotidianamente frequentata da giovani, atleti e
famiglie residenti.