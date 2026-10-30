(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Gentile redazione, inviamo un comunicato relativo all'oggetto con preghiera
di pubblicazione.
Deputata e vice coordinatrice vicaria Regionale dell'Emilia-Romagna di
Forza Italia e responsabile del partito per la Romagna
*TERREMOTO, TASSINARI: «RISPOSTE RAPIDE PER LE FAMIGLIE DI ROCCA SAN
CASCIANO E TREDOZIO»*
*Interrogazione ai ministri della Protezione civile e dell'Economia sui
contributi per gli sfollati, la sospensione dei mutui e i tempi della
ricostruzione.*
Un intervento sollecito per sbloccare le misure di sostegno e alleviare il
disagio delle famiglie di Rocca San Casciano e Tredozio costrette a
lasciare la propria abitazione dopo il terremoto del 18 settembre 2023. È
un'interrogazione a risposta orale, presentata il 27 ottobre ai ministri
per la Protezione civile e le Politiche del mare e dell'Economia e delle
Finanze.