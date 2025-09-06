3° comunicato stampa del 6 settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
SAN NICOLA LA STRADA (CE) SPACCIO DI HASHISH NELLA VILLA COMUNALE. I
CARABINIERI ARRESTANO DUE GIOVANI GAMBIANI.
Ancora una volta la villa comunale del Largo Rotonda a San Nicola La Strada,
come ormai noto non essere luogo di sole passeggiate serali e ritrovo per
famiglie, si è trasformata, la scorsa notte, nello scenario di unoperazione
antidroga condotta dai Carabinieri della locale Stazione.
Nel corso di un servizio predisposto per il contrasto al traffico di
sostanze stupefacenti, i militari dellArma hanno tratto in arresto due
cittadini gambiani, già noti alle forze dellordine, rispettivamente di 37 e
27 anni, entrambi senza fissa dimora, disoccupati e con precedenti penali,
regolarmente presenti sul territorio nazionale.
Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i due sarebbero stati sorpresi
subito dopo aver ceduto, in due distinte occasioni, complessivamente circa 3
grammi di hashish a due giovani acquirenti. Questi ultimi, fermati e
identificati, sono stati segnalati allUfficio Territoriale del Governo come
assuntori di sostanze stupefacenti e hanno confermato, con le loro
dichiarazioni, lattività di spaccio.
La successiva perquisizione personale eseguita a carico dei fermati ha
permesso di rinvenire il denaro contante, ritenuto provento della cessione
appena avvenuta. Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati.
I due gambiani, dichiarati in arresto, sono stati trattenuti nelle camere di
sicurezza dellArma in attesa del rito direttissimo, come disposto
dallAutorità Giudiziaria.
Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.
(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta