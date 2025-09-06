3° comunicato stampa del 6 settembre 2025

Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
SAN NICOLA LA STRADA (CE) SPACCIO DI HASHISH NELLA VILLA COMUNALE. I
CARABINIERI ARRESTANO DUE GIOVANI GAMBIANI.
Ancora una volta la villa comunale del Largo Rotonda a San Nicola La Strada,
come ormai noto non essere luogo di sole passeggiate serali e ritrovo per
famiglie, si è trasformata, la scorsa notte, nello scenario di unoperazione
antidroga condotta dai Carabinieri della locale Stazione.
Nel corso di un servizio predisposto per il contrasto al traffico di
sostanze stupefacenti, i militari dellArma hanno tratto in arresto due
cittadini gambiani, già noti alle forze dellordine, rispettivamente di 37 e
27 anni, entrambi senza fissa dimora, disoccupati e con precedenti penali,
regolarmente presenti sul territorio nazionale.
Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i due sarebbero stati sorpresi
subito dopo aver ceduto, in due distinte occasioni, complessivamente circa 3
grammi di hashish a due giovani acquirenti. Questi ultimi, fermati e
identificati, sono stati segnalati allUfficio Territoriale del Governo come
assuntori di sostanze stupefacenti e hanno confermato, con le loro
dichiarazioni, lattività di spaccio.
La successiva perquisizione personale eseguita a carico dei fermati ha
permesso di rinvenire il denaro contante, ritenuto provento della cessione
appena avvenuta. Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati.
I due gambiani, dichiarati in arresto, sono stati trattenuti nelle camere di
sicurezza dellArma in attesa del rito direttissimo, come disposto
dallAutorità Giudiziaria.
Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.

