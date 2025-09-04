Ricola, Supporter di BAM, delizierà tutti i cittadini che verranno al parco il 7 e l’11 settembre e il 5 ottobre con le squisite caramelle alle 13 erbe alpine svizzere

(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 Il gusto unico delle 13 erbe alpine Ricola a BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto della Fondazione Riccardo Catella
Ricola, Supporter di BAM, delizierà tutti i cittadini che verranno al parco il 7 e l’11 settembre e il 5 ottobre con un momento di degustazione in cui ad essere protagoniste saranno le squisite caramelle alle 13 erbe alpine svizzere
Ricola è un’azienda che ha fatto dell’impegno per la sostenibilità e dell’amore per la natura due componenti fondanti della propria identità aziendale. Insieme a questi, Ricola è da anni impegnata anche nel sostegno della cultura e dell’arte in tutte le sue forme, anche in quelle musicali.
È per questo motivo che l’azienda svizzera, in quanto Supporter, porta il suo sostegno a BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto risultato di una innovativa partnership pubblico-privata tra il Comune di Milano e la Fondazione Riccardo Catella che offre una ricca programmazione culturale gratuita, aperta a tutti, che coniuga il binomio natura-cultura. BAM si estende per 90 mila metri quadri tra Piazza Gae Aulenti e il quartiere Portanuova, con al suo interno più di 500 alberi e migliaia di piante di quasi oltre 100 specie diverse, tra cui anche erbe aromatiche.
Tre saranno le giornate di sampling Ricola a BAM: il 7 e l’11 settembre e il 5 ottobre, in cui ad essere protagoniste saranno le squisite caramelle alle 13 erbe alpine svizzere; quattro hostess Ricola distribuiranno sample di caramelle dalle 10.00 fino alle 19.00, per regalare a tutti un momento unico di gusto.
Protagonisti dell’assaggio saranno i gusti Ricola più amati, tra cui anche MENTA FRESCA, la caramella a base di menta piperita delle Alpi Svizzere, pianta dalle numerose proprietà, tra cui la capacità di rinfrescare a lungo bocca e gola.
Alcune giornate in calendario fanno parte della rassegna BAM FAIR PLAY, il nuovo grande progetto culturale di BAM pensato per l’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026: un viaggio in settanta tappe tra performing arts e azioni partecipative, ideato per promuovere i valori Olimpici e Paralimpici attraverso cultura, educazione e sport e ispirato dai valori Olimpici e Paralimpici, come fair play, rispetto, fratellanza, pace, solidarietà, inclusione, comprensione, determinazione, coraggio, ispirazione e uguaglianza.
Tra questi appuntamenti spicca il tradizionale evento dedicato alla grande musica classica nel parco: il Back to the City Concert, ideato e prodotto da Francesca Colombo – Direttore Generale Culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella, eseguito dall’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Giuseppe Mengoli, e il Coro Città di Piazzola sul Brenta, con il Maestro Paolo Piana, insieme a un solista d’eccezione, il tenore Stefano Secco.
Il repertorio presentato per l’occasione è ideato e curato come un viaggio tra identità, natura e spirito Olimpico con capolavori di Ludwig van Beethoven e Giuseppe Verdi.
Per ulteriori informazioni sull’evento gratuito e sulle modalità di prenotazione, consultare il link: https://bam.milano.it/
Ricola è uno dei produttori di caramelle alle erbe più moderni e innovativi al mondo. Le specialità alle erbe dell’azienda vengono esportate in 45 paesi e sono famose per la loro garantita qualità svizzera. Fondata nel 1930 con sede a Laufen vicino a Basilea e con filiali in Europa, Asia e Stati Uniti, Ricola produce oggi circa 50 diversi gusti di caramelle alle erbe e tisane. In Svizzera, l’azienda a conduzione familiare è pioniera nella coltivazione delle erbe e attribuisce grande importanza alla selezione dei luoghi e dei metodi di coltivazione. Ricola porta avanti contratti d’acquisto fissi a lungo termine, con circa 85 aziende agricole nelle regioni montane svizzere. In qualità di B Corporation certificata, Ricola si impegna per una gestione aziendale sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ecologico ed è un datore di lavoro responsabile. I valori tradizionali di un’impresa familiare, uniti alla qualità svizzera e alla passione per l’innovazione, sono fattori cruciali per il successo del marchio globale Ricola.
Ricola è B Corporation™ dal 2023
