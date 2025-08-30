Close Menu
Agricoltura: Mattia (FdI), Governo impegnato a sostenere i prodotti tipici agroalimentari

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 “L’impegno del governo Meloni tramite il ministro Lollobrigida è quello di
sostenere i prodotti tipici agroalimentari italiani, tant’è vero che tra
gli ultimi provvedimenti approvati del Consiglio dei Ministri collegati
alla finanziaria per ciò che riguarda l’agricoltura, sono stati messi in
campo un miliardo e 200 milioni di euro. Di questi finanziamenti, 900
milioni sono stati stanziati per la sovranità alimentare, a sostegno dei
prodotti tipici”. Lo ha detto il deputato Aldo Mattia, responsabile del
Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia, intervenendo a Rotonda
(Potenza) a “Il Bianco e la rossa”, l’iniziativa finalizzata alla
promozione delle due Dop del territorio, la melanzana rossa e il fagiolo
bianco. “Rotonda lo scorso anno ha presentato un progetto di valorizzazione
dei propri prodotti che è stato ritenuto valido ed è stato sostenuto
finanziariamente. I prossimi due anni – ha aggiunto il deputato – ci
vedranno impegnati nell’ascoltare le imprese sul territorio, come già
stiamo facendo, con il manifesto ‘Coltiviamo l’Italia’ per programmare i
prossimi interventi a sostegno dell’agricoltura e dell’agroalimentare
italiano”.

