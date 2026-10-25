Stati Uniti-Iran, Washington prepara la guerra ma non chiude al negoziato

L’allerta sulle possibili ritorsioni iraniane, il rafforzamento delle forze navali americane e le pressioni israeliane delineano uno scenario sempre più delicato. Teheran offre una via diplomatica, ma il confronto sul blocco navale e sullo Stretto di Hormuz resta irrisolto.

La crisi tra Stati Uniti e Iran sta assumendo una dimensione che va oltre la possibilità di una nuova operazione militare contro le installazioni iraniane. Il problema che Washington si trova ad affrontare non riguarda soltanto la capacità di colpire determinati obiettivi, ma soprattutto le conseguenze che un nuovo intervento potrebbe provocare in un’area nella quale sono concentrati interessi militari, infrastrutture energetiche e rotte commerciali di importanza internazionale. I preparativi delle forze americane, le segnalazioni dell’intelligence e le misure adottate per proteggere il personale diplomatico mostrano due esigenze che procedono insieme: mantenere la capacità di intervenire e limitare, per quanto possibile, l’esposizione a una risposta iraniana. È in questo equilibrio sempre più difficile che si colloca il rischio di un allargamento del conflitto.

L’elemento che distingue la fase attuale dalle precedenti dimostrazioni di forza è l’allerta sui possibili attacchi contro cittadini e personale statunitense. Il memorandum trasmesso il 23 ottobre al segretario di Stato Marco Rubio segnala che, secondo le valutazioni dell’intelligence americana, alcuni presunti piani iraniani avrebbero raggiunto uno stadio avanzato. Il documento non rende pubblici obiettivi specifici né indica quando potrebbero verificarsi eventuali attacchi, ma la sua rilevanza politica è evidente: Washington deve considerare la possibilità che un’ulteriore offensiva contro Teheran non produca una risposta limitata al territorio iraniano o alle installazioni militari coinvolte nelle operazioni. La minaccia descritta dai servizi americani riguarda infatti anche persone e interessi statunitensi al di fuori delle aree direttamente interessate dai combattimenti. Resta indispensabile distinguere questa valutazione di intelligence dall’accertamento di un piano operativo concreto, che le informazioni pubbliche non consentono di confermare.

Washington ha disposto il rientro del personale diplomatico non essenziale e dei familiari dall’Arabia Saudita e ha ridotto temporaneamente gli organici di alcune ambasciate in Medio Oriente, per limitare l’esposizione dei cittadini americani a possibili attacchi. Allontanare diplomatici, familiari e personale non essenziale significa diminuire il numero delle persone potenzialmente esposte in caso di rappresaglie. Non è una prova che un attacco sia stato deciso, ma indica che le autorità stanno prendendo in considerazione scenari nei quali le conseguenze di una nuova operazione potrebbero estendersi oltre gli obiettivi inizialmente colpiti. La protezione del personale diventa così parte integrante della preparazione militare: prima ancora di valutare l’efficacia di un bombardamento, occorre considerare la sicurezza delle basi, delle ambasciate e delle strutture americane distribuite in Medio Oriente.

Sul versante operativo, il riarmo della portaerei USS George Washington e i preparativi delle unità navali statunitensi confermano che il Pentagono intende conservare una capacità d’intervento immediatamente utilizzabile. Le operazioni di caricamento delle munizioni, documentate nei giorni scorsi a bordo della portaerei, non equivalgono a un ordine di attacco, ma rappresentano un passaggio concreto nella predisposizione delle forze. Il loro significato va letto insieme alle ipotesi di nuove operazioni contro le infrastrutture iraniane. Le opzioni riferite dalla stampa americana comprendono installazioni nucleari sotterranee e siti di rilevanza strategica, tra i quali vengono menzionate anche le isole di Kharg e Qeshm. Nessuno di questi obiettivi risulta pubblicamente confermato come bersaglio di un’operazione già autorizzata, ma la loro presenza nelle ricostruzioni disponibili permette di comprendere quanto diversi potrebbero essere gli effetti di un eventuale intervento.

Colpire un’infrastruttura nucleare e attaccare un centro nevralgico delle esportazioni petrolifere non avrebbe infatti lo stesso significato. Nel primo caso, l’obiettivo dichiarabile sarebbe la riduzione delle capacità legate al programma nucleare iraniano; nel secondo, l’azione inciderebbe direttamente sulle risorse economiche di Teheran e potrebbe avere ripercussioni sui mercati energetici. La posizione di Qeshm, nello Stretto di Hormuz, aggiunge un’ulteriore dimensione al problema: quella della sicurezza della navigazione. È proprio la possibilità che il confronto militare coinvolga infrastrutture economiche e vie di transito marittimo a rendere più ampie le conseguenze potenziali della crisi. Una nuova offensiva non si esaurirebbe necessariamente nel rapporto militare tra Washington e Teheran, ma potrebbe incidere anche sui Paesi del Golfo e sui traffici internazionali che attraversano la regione.

In questo quadro, le pressioni israeliane per un’accelerazione delle operazioni introducono un ulteriore elemento di complessità. Le ricostruzioni sui contatti tra i due alleati indicano che Israele avrebbe sollecitato tempi più rapidi per un nuovo intervento, senza ottenere finora una decisione americana in tal senso. La questione non è soltanto quando colpire, ma quale risultato politico e militare si intenda ottenere. Un’operazione concepita per danneggiare determinate capacità iraniane potrebbe aprire una nuova fase di ostilità senza risolvere le controversie che hanno alimentato lo scontro. La differenza tra la disponibilità delle forze militari e la scelta di utilizzarle resta quindi decisiva. Trump ha evocato pubblicamente la possibilità di un’altra operazione simile a Epic Fury, ma ha lasciato aperta anche l’alternativa di un accordo. Fino a quando non verrà annunciata una decisione, preparativi e dichiarazioni devono essere considerati elementi di pressione, non la conferma di una nuova offensiva imminente.

Un ruolo importante è svolto anche dagli Houthi, le cui operazioni contro l’Arabia Saudita hanno aggravato le preoccupazioni per la sicurezza regionale. La presenza di questo ulteriore fronte rende più difficile isolare un eventuale confronto tra Stati Uniti e Iran dal resto del Medio Oriente. Gli attacchi contro infrastrutture e territori dei Paesi vicini possono imporre misure difensive aggiuntive e aumentare la pressione sulle autorità locali, già impegnate a proteggere installazioni energetiche, aeroporti e collegamenti commerciali. Il rischio di un allargamento del conflitto nasce anche da questa sovrapposizione di crisi: non necessariamente da una decisione di aprire simultaneamente più fronti, ma dalla possibilità che operazioni distinte finiscano per alimentarsi reciprocamente.

L’attenzione americana per la sicurezza si manifesta anche sul territorio nazionale. Il rafforzamento delle difese aeree nell’area di Mar-a-Lago, confermato il 23 ottobre dal NORAD e dal Comando settentrionale degli Stati Uniti, si inserisce nelle misure di protezione della residenza presidenziale. Il giorno successivo, un caccia F-16 ha intercettato un piccolo aereo civile entrato nello spazio aereo temporaneamente interdetto sopra la proprietà di Donald Trump, in Florida. Il velivolo ha lasciato l’area dopo aver ristabilito le comunicazioni radio e l’episodio si è concluso senza incidenti. Non esistono elementi pubblici che colleghino questa violazione alle minacce attribuite all’Iran: sarebbe quindi scorretto presentarla come un tentativo di attacco o come una conseguenza dell’allerta dell’intelligence. Il dato rilevante è che la protezione delle strutture presidenziali e delle rappresentanze americane rimane una priorità di sicurezza, mentre cresce la tensione internazionale.

La possibilità di una soluzione diplomatica continua tuttavia a essere presente, anche se le condizioni poste dalle parti mostrano quanto sia difficile trasformarla in un accordo. L’Iran ha ribadito attraverso il proprio ambasciatore in Pakistan, Reza Amiri Moghadam, la disponibilità a riprendere il negoziato sulla base della mediazione avviata nei mesi scorsi. La proposta illustrata dal diplomatico prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco navale americano dei porti iraniani. Teheran sostiene di aver manifestato questa disponibilità senza ottenere un’accettazione da parte di Washington. È una posizione ufficiale iraniana, che non equivale però alla conferma di un’intesa vicina o di condizioni condivise tra i due governi.

Il nodo dello Stretto di Hormuz rende evidente la relazione tra dimensione militare e diplomatica della crisi. Per l’Iran, la revoca del blocco rappresenta una condizione necessaria per riprendere il confronto; per gli Stati Uniti, il controllo delle pressioni esercitate sul sistema marittimo iraniano costituisce uno degli strumenti disponibili nel negoziato. La difficoltà consiste nel trovare una sequenza di concessioni che entrambe le parti possano accettare senza rinunciare preventivamente alle proprie richieste. Finché questa distanza rimane, il rafforzamento delle forze americane e le dichiarazioni di disponibilità iraniane possono procedere parallelamente senza produrre una vera riduzione della tensione.

È qui che si concentra il rischio principale della fase attuale. Gli Stati Uniti dispongono di opzioni militari e continuano a prepararle, ma devono contemporaneamente proteggere una rete estesa di interessi e personale da possibili ritorsioni. L’Iran dichiara di voler negoziare, ma subordina il confronto alla rimozione di una misura che Washington utilizza come strumento di pressione. Israele sollecita un’accelerazione, mentre i Paesi del Golfo devono confrontarsi con la possibilità che una nuova operazione coinvolga infrastrutture e rotte commerciali regionali. Nessuno di questi elementi, preso isolatamente, dimostra che una nuova guerra sia inevitabile. Considerati insieme, spiegano però perché la crisi sia entrata in una fase particolarmente delicata: la preparazione militare avanza più rapidamente della ricerca di un compromesso politico e ogni nuova decisione potrebbe restringere ulteriormente lo spazio per la diplomazia.

Fonti: Gulf News, The Wall Street Journal, Reuters, Axios, NBC News, CNN, Associated Press, NORAD.