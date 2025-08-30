(ACON) CICLISMO. BORDIN: GIRO DEL FVG STRAORDINARIA VETRINA PER IL TERRITORIO

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 (ACON) Rivignano-Teor (Ud), 30 ago – “Il Giro della Regione
Friuli Venezia Giulia ? una manifestazione che nasce dalla
passione e dalla professionalit? di chi la organizza, a partire
dalla Libertas Ceresetto del presidente Andrea Cecchini. Dietro
le quinte c’? un lavoro enorme fatto di seriet?, impegno e
collaborazione con il mondo del volontariato. ? anche per questo
che tante amministrazioni comunali chiedono con entusiasmo di
poter ospitare una tappa sul proprio territorio”.
Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Fvg,
Mauro Bordin, ringrazia gli organizzatori del 61? Giro ciclistico
della Regione Friuli Venezia Giulia under 23.
Il presidente della massima Assemblea legislativa regionale, che
? intervenuto ieri sera a Muzzana del Turgnano alla presentazione
delle tappe Palazzolo-Buttrio e Porpetto-Rivignano Teor, sar?
presente anche questa sera al polisportivo di Rivignano Teor,
dove verr? presentato ufficialmente l’intero Giro, in programma
da gioved? 4 a domenica 7 settembre, una corsa che vedr? in lizza
i migliori talenti mondiali delle categorie Elite e Under 23.
“Non ? semplice far comprendere fino in fondo quanto queste gare
siano importanti non solo dal punto di vista sportivo, ma anche
come occasione di promozione e valorizzazione del territorio e
delle comunit? locali. Il Friuli Venezia Giulia ha tanto da
offrire e il Giro ? una vetrina che permette di farlo conoscere a
chi vive qui, a chi ? all’estero e a chi torna per seguire la
corsa”, ribadisce Bordin.
Il presidente del Cr Fvg rimarca anche la valenza sociale e la
forza aggregativa del ciclismo: “Il ciclismo porta la gente sulle
strade e crea un legame diretto con i paesi e le citt? che
attraversa. La sinergia tra Regione, Comuni, associazioni,
Federazione e volontari ha permesso negli anni di ospitare grandi
eventi come il Giro d’Italia e di avvicinare e far crescere
campioni. Anche questo 61? Giro ciclistico sar? una festa di
sport, di comunit? e di identit? friulana”.
Il tracciato complessivo misura 635 chilometri, suddivisi in
quattro tappe: la partenza sar? ancora una volta da Palazzolo
dello Stella, mentre il gran finale si correr? a San Daniele del
Friuli.
ACON/AD-fa
301303 AGO 25
(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 (ACON) Rivignano-Teor (Ud), 30 ago – “Il Giro della Regione