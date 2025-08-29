(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Comunicato stampa n. 8.883
Sottoscritto protocollo d’intesa tra il Comune e il Circolo fotografico sannita
Benevento, 29 agosto 2025 – Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente del Circolo fotografico sannita Cosimo Petretti hanno sottoscritto stamane un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere la collaborazione tra il Comune e quest’associazione di promozione sociale.
Nel documento si legge come il Circolo fotografico si impegna ad organizzare corsi di fotografia aperti a tutti, a organizzare seminari con professionisti del settore, ad arricchire ad eventi dell’Ente con mostre ed esposizioni.
Il Comune, dal canto suo, metterà a disposizione spazi idonei per lo svolgimento di corsi e seminari e garantirà collaborazione e promozione per gli eventi del Circolo fotografico sannita.
