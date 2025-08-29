“Oltre la notizia. Raccontare le guerre con tatto”. Francesca Mannocchi apre la 49ª edizione di Artigianato Pinerolo – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Giovedì 11 settembre 2025 – ore 20.45 – Piazza San Donato, Pinerolo (TO)
“Oltre la notizia. Raccontare le guerre con tatto”. Francesca
Mannocchi apre la 49ª edizione di Artigianato Pinerolo
La 49ª edizione di Artigianato Pinerolo, prevista dall’11 al 14 settembre sul tema
“Con/Tatto”, porta sul palco di Piazza San Donato il talk con la giornalista Francesca
Mannocchi. Un incontro per riflettere sul modo di raccontare i conflitti senza perdere il
contatto con l’umanità delle storie.
Da giovedì 11 a domenica 14 settembre 2025, le strade, le piazze e i cortili storici di Pinerolo (TO) si
trasformano in un grande laboratorio a cielo aperto con la 49ª edizione di Artigianato Pinerolo, sul tema
CON/TATTO. Un titolo che racchiude due anime: il sapere delle mani che modellano la materia e il sapere
delle parole che raccontano, curano e creano relazioni. Tatto come senso, ma anche come sensibilità: nel
toccare, nell’ascoltare, nel narrare. Un filo conduttore che attraverserà tutta la manifestazione, prendendo
forma nei laboratori, nelle esposizioni, negli incontri e nei gesti di chi crea. Ad aprire la rassegna sarà il talk
“Oltre la notizia. Raccontare le guerre con tatto”, in programma giovedì 11 settembre alle ore 20.45 sul
CNA Stage di Piazza San Donato. L’incontro rappresenta un momento emblematico di come Artigianato
Pinerolo non sia soltanto una grande festa per la città, ma anche – soprattutto negli ultimi anni – uno spazio
di pensiero e riflessione su temi di attualità. Protagonista della serata sarà Francesca Mannocchi,
giornalista e documentarista riconosciuta a livello internazionale per i suoi reportage dalle zone di conflitto,
capace di raccontare con precisione e sensibilità le contraddizioni e le atrocità del nostro tempo. La sua voce
rappresenta oggi uno dei punti di riferimento più lucidi nel panorama del giornalismo italiano e
internazionale, per l’attenzione con cui restituisce umanità alle storie spesso sommerse dalla cronaca. Il
dialogo sarà condotto da due giovani giornalisti: Chiara Godino, editor per Chora Media e Stefano
Nangeroni, giornalista per L’Eco del Chisone. Le domande toccheranno il tema della difficoltà di raccontare
una guerra: cosa significa, per un giornalista, “raccontare una guerra con sensibilità e tatto”? Qual è il
confine tra il dovere di denunciare e il rischio di spettacolarizzare il dolore? In un tempo di notizie veloci e
frammentarie, come si può mantenere uno sguardo umano e profondo? L’incontro sarà arricchito da spunti
elaborati insieme al gruppo giovani di Pinerolo, che ha contribuito alla progettazione del format. L’evento è
gratuito e aperto a tutti. L’iniziativa, organizzata con il sostegno della Città di Pinerolo da Loft Pinerolo
Urban Box e dal Gruppo Yepp di Pinerolo, conferma come Artigianato Pinerolo non sia soltanto
esposizione e mercato, ma anche contenuto, riflessione e impegno civile.
(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Giovedì 11 settembre 2025 – ore 20.45 – Piazza San Donato, Pinerolo (TO)