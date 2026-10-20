Venicemarathon, la sfida dei 40 anni: 24mila runner da 124 Paesi. Meggetto: “Porta Venezia nel mondo attraverso sport, storia ed

Venezia si prepara a correre verso un traguardo storico: la 40^ edizione della Wizz Air Venicemarathon. Domenica 25 ottobre saranno 24.000 i runner al via, provenienti da 124 Paesi, per una sfida che registra il tutto esaurito nelle tre distanze di 42, 21 e 10 chilometri. Una partecipazione internazionale del 55% che conferma il richiamo mondiale della competizione.

La manifestazione è stata presentata oggi all'M9 di Mestre, alla presenza degli assessori comunali allo Sport Silvia Peruzzo Meggetto e alla Protezione Civile Paolino D'Anna, della vicepresidente nazionale Fidal Manuela Levorato e del comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia Alberto Maiolo. Presenti anche i rappresentanti dei Comuni di Stra, Dolo, Mira e Fiesso d'Artico, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, che sostiene l'evento da 28 anni, e altre autorità civili e militari del territorio.

"La Wizz Air Venicemarathon è una manifestazione mitica, che da quarant'anni porta Venezia nel mondo attraverso sport, storia ed emozioni – ha dichiarato l'assessore Peruzzo Meggetto – Un viaggio dalla Riviera del Brenta al cuore della città, capace di valorizzare il territorio e unire le comunità. Un ringraziamento speciale va al leggendario presidente Piero Rosa Salva e alla sua squadra, ai sindaci della Riviera del Brenta, alla Città metropolitana, alla Regione, alle realtà camerali e al mondo produttivo che contribuiscono al successo dell'evento. Come Amministrazione siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione che racconta al mondo una Venezia viva e internazionale".

A illustrare il programma e le novità del quarantennale sono stati il presidente e fondatore Piero Rosa Salva e il coordinatore generale Lorenzo Cortesi, ripercorrendo la crescita dell'evento nel panorama podistico internazionale. Un percorso che, come sottolineato anche da Manuela Levorato, ha contribuito allo sviluppo del movimento sportivo, mantenendo vivo lo spirito di una grande famiglia e il valore aggregativo dello sport.

Dei 24.000 iscritti, 10.200 affronteranno la distanza regina di 42 chilometri, con una presenza straniera del 70%. La partecipazione femminile supera il 40% del totale. A scandire il ritmo degli atleti saranno 146 pacer, 31 dei quali provenienti dall'estero, mentre circa 2.000 volontari saranno impegnati lungo i percorsi.

Tra i protagonisti più attesi l'etiope Deribe Robi, vincitore nel 2025, che tenterà di difendere il titolo dalla concorrenza del connazionale Tafese Delelegn e del keniano Elkana Kipkemei. In campo femminile, riflettori puntati sulle etiopi Fikrte Wereta e Gete Dukale.

Il Leone Alato di San Marco sarà il simbolo del quarantennale, protagonista delle maglie ufficiali e delle scarpe da running personalizzate. Un omaggio all'identità veneziana che accompagnerà gli atleti lungo il percorso e resterà come ricordo della città e della competizione. La tradizione artigianale lagunare sarà rappresentata anche dai 18 leoni di San Marco in vetro artistico realizzati dal Consorzio Promovetro Murano, destinati ai primi tre classificati, uomini e donne, delle tre distanze. Opere che intrecciano sport, storia ed eccellenza manifatturiera del territorio.

Confermato l'impegno solidale del Charity Program, che coinvolge 25 associazioni e ha già raccolto oltre 100.000 euro. Tra le novità, il Premio Alex Zanardi, dedicato alla migliore campagna benefica.

Venerdì 23 ottobre aprirà l'Exposport Venicemarathon Village al Parco San Giuliano, con la Family Run di Mestre tra gli appuntamenti in programma. Domenica la competizione sarà trasmessa in diretta televisiva, portando le immagini della corsa e di Venezia al pubblico internazionale.

Con un indotto economico stimato superiore ai 15 milioni di euro, la Venicemarathon celebra quarant'anni di storia, confermandosi un appuntamento di riferimento per lo sport e la promozione internazionale del territorio veneziano.

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Venezia, 20 ottobre 2026

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Ca' Farsetti, San Marco 4136 – ; ;

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