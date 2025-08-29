Accrediti per lunedì 1 settembre, Todi, inaugurazione alla presenza del Ministro Matteo Salvini

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 In relazione all’iniziativa in oggetto si chiede di comunicare – entro sabato 30 agosto alle ore 15:00 – la presenza di giornalisti e operatori dell’informazione ai fini dell’inserimento nella lista dei soggetti accreditati ad accedere all’area riservata alla cerimonia.
L’inizio della cerimonia inaugurale è fissata per le ore 16:00, con il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che si fermerà in città fino alle ore 19:00.
I giornalisti in elenco saranno attesi presso le casse del parcheggio di Porta Orvietana – https://maps.app.goo.gl/rA7P7Xpw5oJCmabk8?g_st=aw – e da lì accompagnati nell’area dedicata alla stampa, così come previsto nelle indicazioni organizzative concordate con lo staff del Ministro e con le forze dell’ordine.
(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 In relazione all’iniziativa in oggetto si chiede di comunicare – entro sabato 30 agosto alle ore 15:00 – la presenza di giornalisti e operatori dell’informazione ai fini dell’inserimento nella lista dei soggetti accreditati ad accedere all’area riservata alla cerimonia.