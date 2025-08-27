Close Menu
Firenze, Stella (FI): “Non ci fermeremo finché cubo nero ex Teatro Comunale non sarà abbattuto come avviene per ogni abuso edilizio” – COMUNICATO STAMPA

2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 Firenze, Stella (FI): “Non ci fermeremo finché cubo nero ex Teatro Comunale non sarà abbattuto come avviene per ogni abuso edilizio”
“Bene apertura fascicolo Procura per verificare se sussistono reati”
Firenze, 27 agosto – “Non ci fermeremo finché il cubo nero costruito sulla sommità dell’ex teatro Comunale di Firenze non sarà abbattuto, come avviene per ogni abuso edilizio. Si tratta di un obbrobrio che ferisce irreparabilmente lo skyline del centro storico di Firenze, che è patrimonio mondiale dell’umanità. La Commissione comunale Paesaggio e la Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio hanno, a questo punto, il dovere tassativo di spiegare ai fiorentini, ma credo anche ai turisti di tutto il mondo, con quali criteri hanno dato il via libera, negli scorsi anni, alla costruzione di questa struttura”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.
“Sui giornali – osserva Stella – chi aveva responsabilità di vigilare in quegli anni, adesso si trincera dietro a improvvisi vuoti di memoria o gioca allo scaricabarile. Giustamente la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per verificare se sussistono reati, nello specifico gli investigatori stanno raccogliendo elementi informativi su quanto emerso finora per verificare eventuali violazioni alle norme edilizie e urbanistiche. È evidente che qualcuno ha sbagliato, e deve pagare, ma soprattutto questa struttura va abbattuta”.
Dott. Fabio Scaffardi
Responsabile segreteria Gruppo Forza Italia

