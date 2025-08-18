Vertice alla Casa Bianca: Trump in contatto con Putin mentre riprendono i colloqui

I colloqui tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader europei sono ripresi alla Casa Bianca, dopo una pausa per una telefonata tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha confermato il portavoce di Zelensky, Sergey Nikiforov, citato dall’agenzia di stampa ucraina Hromadske News. L’incontro si sta svolgendo a porte chiuse.
La telefonata inaspettata
Secondo il sito di notizie Axios, Trump avrebbe chiamato Putin proprio mentre Zelensky e sette leader europei, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro italiano Giorgia Meloni, erano riuniti a Washington. La telefonata, non annunciata in precedenza, dimostra la volontà di Trump di agire come mediatore diretto nel conflitto in Ucraina.
Il vertice, di importanza storica, mira a trovare una soluzione diplomatica per la guerra, e la telefonata di Trump a Putin potrebbe essere un tentativo di spingere per un incontro trilaterale.