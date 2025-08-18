Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Liguria

CS – Alla Galleria Artender di Alassio la presentazione del libro “Dio salvi la Regina” di Gabriele Maria Corini ed Elisa Panizza

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 Alla Galleria Artender di Alassio la presentazione del libro “Dio salvi la Regina” di Gabriele Maria Corini ed Elisa Panizza
Sabato 23 agosto alle ore 18.30 alla Galleria Artender in Passeggiata Cadorna 53 ad Alassio, con il patrocinio del Comune di Alassio, don Gabriele Corini presenterà il libro “Dio salvi la Regina”.
Il libro propone un’analisi approfondita della figura di Ester, protagonista dell’omonimo testo biblico, considerata non solo nella sua dimensione storica e letteraria, ma anche come simbolo capace di incarnare valori quali coraggio, determinazione, fede, intelligenza e saggezza. Particolare rilievo è dato alla sua audacia, che le permise di cambiare il destino di un intero popolo. Attraverso le sue azioni e scelte, Ester emerge come un’eroina che guida alla liberazione del popolo ebraico e si propone, al contempo, come modello di virtù universale e senza tempo.
Il volume indaga inoltre il legame tra fede, simboli condivisi e coscienza civile, in un dialogo a due voci che intreccia teologia, narrazione e analisi culturale. Lo stile, chiaro e rigoroso, si rivolge a un pubblico ampio e variegato. L’incontro prevede la lettura di brani selezionati e un momento dedicato alle domande dei presenti. Al termine sarà possibile acquistare il libro e partecipare alla sessione di firmacopie.
Ingresso libero.
————————————————

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl