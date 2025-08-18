Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ACON) MEMORIA. BERNARDIS (FP): CREARE GIARDINO IN SACRARIO MILITARE OSLAVIA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 (ACON) Trieste, 18 ago – “La memoria non si coltiva solo con le
parole, ma con gesti concreti che sappiano unire il ricordo del
passato alla vitalit? della natura e all’impegno delle nuove
generazioni. Con questo spirito, ho presentato e ottenuto
l’accoglimento dell’ordine del giorno che impegna la Giunta
regionale a valutare la creazione di un Giardino della Memoria
presso il Sacrario militare di Oslavia”.
Cos?, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis
(Fedriga presidente) sull’ordine del giorno collegato
all’Assestamento di bilancio 2025-27 e inerente la realizzazione
di un Giardino della Memoria presso il Sacrario militare di
Oslavia.
“Il Sacrario di Oslavia ? uno dei luoghi pi? sacri del nostro
territorio, un luogo di riflessione che merita di essere
arricchito con un nuovo simbolo di vita e memoria”, spiega
Bernardis. “L’idea ? di realizzare nuove piantumazioni che diano
forma a un giardino, un monumento vivente che leghi
indissolubilmente il sacrificio dei nostri caduti alla continuit?
della vita. Una proposta che non vuole essere calata dall’alto,
bens? da sviluppare in sinergia tra istituzioni preziose come
l’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della
Difesa, il Corpo forestale, l’istituto agrario Brignoli,
l’Associazione nazionale alpini e coinvolgendo attivamente gli
studenti e il mondo del volontariato”.
“Onorare la memoria significa anche renderla accessibile e
comprensibile, soprattutto per i giovani. Questo progetto ha un
fortissimo valore educativo”, aggiunge l’esponente di
Maggioranza. “Vedere ragazzi e ragazze prendersi cura delle
radici della nostra storia, in un luogo cos? carico di
significato, sarebbe il modo migliore per trasmettere il valore
del ricordo e del rispetto anche ai tantissimi visitatori e

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl