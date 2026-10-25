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Politica Interna

Cortei. Montaruli (FdI): Noi per il volto scoperto sempre, irresponsabile dichiarazione video AVS

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - "Si svolge oggi a Torino la tappa della campagna nazionale "Nessuno resti nascosta", già avviata in altre città e che vede oggi la sua prima giornata qui nel capoluogo piemontese. L'aver scelto e confermato la data odierna per questa città è simbolo di una politica che non vuole dire ai ragazzi di ricorrere alla violenza, ma di rivendicare i propri diritti. E il primo di questi diritti è proprio quello di poter vivere la propria gioventù a volto scoperto, senza accodarsi a chi commette violenza, e non accettarla mai anche quando diventa elemento di sottomissione e umiliazione, come avviene con il velo integrale.
A che titolo un collega di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha il diritto di ispezione in carcere, riferisce invece di un colloquio in cui il trasporto di molotov sarebbe avvenuto non per aggredire altri? Inaccettabile trovare una sorta di giustificazione a chi trasporta Molotov in piazza, proprio oggi per giunta. Un atto irresponsabile sotto tutti i punti di vista su cui non può esserci accondiscendenza né comprensione.

(AGENPARL)
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