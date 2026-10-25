Mastella: “Episodio di violenza al Corso, faccio appello ad un’integrazione intelligente della componente straniera

Dichiarazioni del Sindaco

Benevento, 24 ottobre 2026 – "Ho sentito stamane il Questore in merito all'episodio di violenza che si è registrato nel centro cittadino. Le forze dell'ordine, che ringrazio, hanno ricostruito celermente la vicenda e identificato il presunto responsabile. Una lite per futili motivi sarebbe purtroppo degenerata. Auspico che la ragazza ferita si riprenda presto e bene, le sono vicino. Benevento ha un tasso statistico di sicurezza urbana che è il terzo maggiore in Italia, ciononostante non è certo immune da fenomeni deteriori, quali la violenza e il teppismo giovanile, che hanno caratteri nazionali ed europei, come le cronache anche recenti dimostrano", lo scrive in una nota il sindaco Mastella.

"C'è poi il dato di una presenza straniera che va gestita con Intelligenza. Faccio appello a tutti affinché vi sia uno sforzo di integrazione intelligente. Noi lontani dal germe della xenofobia dobbiamo rispettare chi viene da fuori, ma in un'ottica di reciprocità i migranti debbono rispettare le regole e sviluppare una vera volontà d'integrarsi. Altrimenti ogni sforzo va in frantumi. Chiederò anche un maggiore controllo, un giro di vite sulla vendita di alcol ai minori e sul consumo di sostanze, tutti pull factor, fattori scatenanti, di comportamenti fuori dal perimetro della legge e della civiltà", conclude Mastella.