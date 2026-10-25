Close Menu
Trending
martedì 27 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Basilicata

Fragilità: rigore scientifico e vicinanza umana

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - AGR Basilicata

Ottobre 24, 2026
L'assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, oggi al Convegno Annuale del GIBCE:: "Non dobbiamo lasciare soli le famiglie e i caregiver di fronte al decadimento cognitivo. Chi perde la memoria o fatica a comunicare non perde la propria dignità, né il diritto a essere ascoltato".

La sfida di una sanità davvero umana si misura soprattutto nella capacità di accompagnare le persone più fragili, tutelandone la dignità, i diritti e la possibilità di essere ascoltate anche quando il decadimento cognitivo ne riduce progressivamente l'autonomia. È questo il tema al centro del Convegno Annuale promosso dal Gruppo Interdisciplinare di Bioetica Clinica e Consulenza Etica in ambito sanitario (GIBCE), in collaborazione con il Centro di Bioetica Lucano (I.R.Bi.S.U.), al quale è intervenuto questa mattina a Matera, nel Presidio Ospedaliero "Madonna delle Grazie", l'assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico.
Nel suo intervento, Latronico ha sottolineato come la cura non possa esaurirsi nella gestione della malattia, ma debba riconoscere e rispettare la persona nella sua interezza. "Chi perde la memoria o incontra difficoltà nel comunicare non perde la propria dignità, né il diritto a essere ascoltato, rispettato e accompagnato. È un principio che deve orientare ogni percorso assistenziale. In questo contesto, la consulenza etica rappresenta una risorsa clinica e umana fondamentale, non un adempimento formale. Quando occorre scegliere tra appropriatezza delle cure, proporzionalità degli interventi e qualità della vita, i protocolli sono indispensabili, ma non sufficienti: servono ascolto, sensibilità e un confronto capace di mettere in dialogo competenze e punti di vista diversi".

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl