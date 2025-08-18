(ACON) DENATALIT. PELLEGRINO (AVS): INCLUDERE STRANIERI E TRATTENERE GIOVANI

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 (ACON) Trieste, 18 ago – “Quanto riportato dalla stampa locale,
ovvero il crollo delle nascite nella nostra regione, non fa altro
che confermare che l’analisi politica che ho evidenziato a pi?
riprese nelle sedi istituzionali era corretta: sempre pi? culle
vuote e un costante aumento dei decessi vengono in parte
compensati dai flussi migratori che permettono alla Regione
Friuli Venezia Giulia di mitigare parzialmente gli effetti di
questo trend negativo”. Cos? in una nota la consigliera regionale
Serena Pellegrino (Avs), a margine del dibattito “sull’inverno
demografico che caratterizza il nostro Paese e in special modo la
nostra regione che, fino a una manciata di anni fa, era la pi?
vecchia d’Italia”.
“? anacronistico pensare di affrontare e cercare di governare un
fenomeno globale, come quello dell’immigrazione – evidenzia
Pellegrino -, facendo propaganda di partito senza impegnarsi a
portare sui tavoli politici un piano che avvii una progettualit?
concreta e sostenibile. ? ormai un dato di fatto che l’Italia, da
decenni, perde teste pensanti, formate dalle nostre scuole
pubbliche, e prende manodopera dall’estero. Affrontare questa
questione attraverso lo spauracchio dell’invasione o della
sostituzione etnica, argomenti tanto cari a gran parte della
destra di governo, non solo non produce nulla di buono ma crea
tensioni sociali sempre pi? forti”.
“E non saranno di certo le ricette avanzate da alcuni – incalza
la consigliera – di operare in un regime neocoloniale con il
prelievo diretto della forza lavoro all’estero, e nella
fattispecie dal Ghana, che si potranno risolvere le questioni
sociali e culturali. ? palese come le nostre imprese, di
qualsiasi ordine e grado, abbiano un estremo bisogno di
manodopera, non necessariamente specializzata ma di sicuro a
basso costo, che per? alla conclusione del turno di lavoro
dovrebbe smaterializzarsi e non avanzare alcuna richiesta di
fattiva inclusione”.
“Si preferisce fare, invece, muro contro muro, cercando di
fermare un flusso mosso da povert?, guerre e cambiamenti
climatici, con proclami e spot che colpiscono pi? la pancia che
la testa delle persone. Si cerchi invece di creare il giusto
equilibrio – spiega l’esponente di Avs – tra il flusso degli
stranieri che vengono da terre anche lontane e quello dei nostri
ragazzi che, in un sistema economico basato su regole liberiste
sempre pi? rivolte all’utile per pochi e a scapito di molti,
preferiscono abbandonare il nostro territorio per cercare quelle
opportunit? che sembrano venute meno nel Paese che ha prodotto
tanta bellezza e che per secoli, aiutata dalla sua posizione
strategica nel Mediterraneo, ? stata un crocevia non solo di
culture e scambi, ma anche un territorio soggetto a ricca
contaminazione culturale”.
