Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ACON) AMBIENTE. FASIOLO (PD): UTILE LAVORO DI SQUADRA SU TEMATICHE CONDIVISE

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 18 August 2025 (ACON) Trieste, 18 ago – “Ringrazio il consigliere Bandelj e il
gi? vicesindaco Gentile per le precisazioni, ma l’interrogazione
che ho presentato alla Giunta regionale ? gi? di per s? molto
puntuale e soprattutto funzionale a sapere se e come intenda la
Regione intervenire presso l’organo competente che so bene
essere, come ho scritto in grassetto, ‘il ministero dell’Ambiente
e della Sicurezza energetica (Mase)’ per l’esclusione di Gorizia
e del suo territorio in toto dalla nuova linea contributiva
ministeriale”. La precisazione arriva dalla consigliera regionale
Laura Fasiolo (Pd), collegata ad una sua precedente nota sugli
eco-incentivi per l’acquisto di auto elettriche a Gorizia e
all’Isontino, nella quale citava il consigliere comunale di
Gorizia Walter Bandelj e l’ex vicesindaco Fabio Gentile.
“Nell’interrogazione – specifica quindi ancora la Fasiolo –
chiedo come si intenda procedere e se si ritenga necessario e
urgente chiedere una revisione dei parametri per accedere ai
finanziamenti, affinch? tengano conto anche delle aree meno
urbanizzate, o se venga prevista una linea contributiva per
l’acquisto di veicoli elettrici anche per tali aree. Il
riferimento alle ‘aree meno urbanizzate’ include (non esclude),
come si evince dal testo, tutti i territori non inclusi. Questo
proprio perch? ritengo debba arrivare un segnale forte
dall’amministrazione regionale al ministero, cos? da rendere le
azioni di noi tutti pi? efficaci”.
“? importante che su tematiche condivise come questa – conclude
la dem – si lavori sinergicamente allo scopo di ottenere dei
risultati che portano beneficio al nostro territorio. Ringrazio,
dunque, dello stimolo che i colleghi hanno messo in campo e che
ho subito raccolto e che spero, con altrettanta sollecitudine,
venga fatto proprio dalla Giunta regionale”.
ACON/COM/rcm
181626 AGO 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl