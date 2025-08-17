Close Menu
Trending
domenica 17 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Difesa

Putin chiederebbe all’Ucraina di cedere il Donbass in cambio di un accordo di pace

Redazione RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Vladimir Putin
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Agosto 2025

Secondo quanto riportato dai media, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe posto la regione del Donbass, nell’Ucraina orientale, come condizione per un accordo di pace volto a porre fine alla guerra. Durante l’incontro in Alaska con il presidente statunitense Donald Trump, Putin avrebbe affermato che Mosca potrebbe terminare il conflitto se Kiev rinunciasse ufficialmente agli oblast di Donetsk e Luhansk.

Oltre alla questione del Donbass, Putin avrebbe proposto di congelare le attuali linee di battaglia nelle province ucraine di Kherson e Zaporizhia. In cambio, secondo il New York Times, il presidente russo si sarebbe detto disposto a firmare un impegno scritto a non attaccare mai più l’Ucraina o altri Paesi europei.

Sebbene la Russia controlli gran parte del Donbass, le forze ucraine mantengono un’area fortificata che renderebbe necessaria la ritirata in caso di accettazione dell’accordo. Secondo il Times di Londra, Putin avrebbe sottolineato che la linea ucraina nella regione è vicina al collasso e che Mosca avrebbe presto preso il controllo dell’intera area, ricca di minerali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha smentito qualsiasi difficoltà delle sue forze e ha respinto la cessione ufficiale del Donbass, attualmente vietata dalla costituzione ucraina. In vista dell’incontro con Trump a Washington, Zelensky ha scritto su Telegram: “Tutte le questioni importanti per l’Ucraina dovrebbero essere discusse con la partecipazione dell’Ucraina e nessuna questione, in particolare quelle territoriali, dovrebbe essere risolta senza l’Ucraina”.

Un altro tema critico riguarda la possibile adesione dell’Ucraina alla NATO. La Russia si è opposta fermamente, citandola come fattore scatenante dell’invasione del 2022, mentre gli alleati europei hanno ribadito il sostegno all’autodeterminazione ucraina su questioni come la NATO e l’UE.

La Casa Bianca avrebbe indicato la disponibilità a valutare misure militari per garantire la sicurezza dell’Ucraina, mentre leader europei e britannici hanno manifestato la volontà di inviare truppe come garanzia. Inoltre, otto nazioni baltiche e nordeuropee hanno promesso di continuare a sostenere militarmente Kiev e rafforzare le difese europee contro possibili aggressioni russe.

Nonostante l’assenza di un accordo definitivo, il presidente Trump ha definito l’incontro in Alaska un “grande” progresso verso la pace, dichiarando a Fox News che i parametri di un accordo sono “ampiamente concordati” e che ora la palla passa a Zelensky, il quale “deve raggiungere un accordo”.

Share.
Redazione Redazione

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl