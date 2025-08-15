(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE
COMUNICATO STAMPA
ROCCA IN VISITA A PROTEZIONE CIVILE, NUE E 118:
«GRAZIE A CHI NON SI FERMA NEANCHE NEI GIORNI DI FESTA»
Il presidente della Regione Lazio era accompagnato da Arianna Meloni
Roma, 15 agosto 2025 – Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca insieme ad Arianna Meloni della Segreteria Politica di Fratelli d’Italia, ha fatto visita alla Centrale Operativa del 118, accolto dal direttore dottor Narciso Mostarda e dagli operatori. Si è poi recato nelle sedi alla Protezione Civile Regionale e del NUE 112, dove è stato ricevuto dal direttore dottor Massimo La Pietra. Si è inoltre intrattenuto con volontari, forze dell’ordine e uomini del Corpo dei Vigili del Fuoco.
«Oggi, nella giornata di Ferragosto, ho voluto portare la mia vicinanza a chi, anche in un giorno di festa, lavora in prima linea per la sicurezza dei cittadini», ha dichiarato il presidente della Regione Lazio.
