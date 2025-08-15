(AGENPARL) – Fri 15 August 2025 FERRAGOSTO, SANT’EGIDIO: DALLE “FESTE DELLA
SOLIDARIETÀ”
UN MESSAGGIO CHE VINCE LA SOLITUDINE E COSTRUISCE
LA PACE
In un giorno difficile per chi è fragile e solo,
in diverse città italiane, senza dimora,
rifugiati e anziani si sono ritrovati insieme alla
Comunità per festeggiare – A Roma 500 persone al
tradizionale pranzo nella mensa di via Dandolo con
anche alcune famiglie provenienti da Gaza e
dall’Afghanistan – Cocomerate nelle carceri
romane e di Civitavecchia
È stata una risposta all’abbandono, che è più
forte nei giorni di festa, ma anche un messaggio
di pace e di solidarietà che ha attraversato
l’Italia. Il “Ferragosto solidale” della
Comunità di Sant’Egidio, vissuto in diverse
città del paese, è riuscito infatti a mettere
insieme gente molto diversa fra loro. Pranzi e
feste dove si fa amicizia al di là di tante
differenze: senza dimora, anziani e rifugiati con
giovani e adulti, amici della Comunità di
Sant’Egidio durante tutto l’anno. Luoghi pieni
di gioia e di festa in città svuotate e deserte.
Come alla mensa di via Dandolo a Roma, dove con
500 persone e il menù della festa (antipasto,
lasagne, pollo con i peperoni, dolce e
cocomero) si è condivisa la speranza di pace di
chi è fuggito dalle guerre, come alcune famiglie
provenienti da Gaza e dall’Afghanistan, a
quattro anni esatti dalla grande fuga di Kabul che
cominciò il 15 agosto del 2021. Per tutti
comunque, soprattutto i senza dimora e gli anziani
presenti, una vittoria sulla solitudine. Tanti i
momenti di incontro e di festa anche in altri
quartieri romani, come a Centocelle, e nei
numerosi cohousing e convivenze solidali
realizzati da Sant’Egidio.
Eventi straordinari, per le condizioni difficili
che si vivono negli istituti penitenziari
italiani, hanno rappresentato le cocomerate nelle
carceri: ieri nel complesso femminile di Rebibbia
e oggi nel Nuovo Complesso maschile, a Regina
Coeli e al minorile di Casal del Marmo, per un
totale di oltre 3mila detenuti raggiunti. Lo
stesso è avvenuto anche nei due istituti di
Civitavecchia.
Ma il Ferragosto solidale si è vissuto anche in
altre città italiane, come a Milano (nello
spazio Living Together, a Corvetto), a Genova
(alla mensa di piazza Santa Sabina, nel carcere di
Marassi, alla Casa dell’Amicizia di Pra’ e in
altri luoghi della città), a Padova (alla Casa
dell’Amicizia di via Santa Maria in Conio), a
Novara (nella locale mensa della Comunità) e in
altre città.
