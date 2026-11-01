La Commissione compie un passo avanti fondamentale nel sostegno finanziario all’Ucraina per il 2027

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Oggi, la Commissione europea ha compiuto un altro passo avanti nell'attuazione del prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di €, il quale fornirà al paese un sostegno essenziale al proprio bilancio e prodotti per la difesa nel 2026 e nel 2027. Il pacchetto adottato in data odierna comprende una proposta al Consiglio per l'approvazione dell'importo residuo del prestito di 45 miliardi di € per il 2027.
La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Con la proposta odierna, garantiamo all'Ucraina la necessaria prevedibilità e contribuiamo a mantenere i servizi pubblici essenziali. Il rafforzamento del sostegno all'Ucraina figura tra le priorità dell'agenda del vertice di Montreal. Insieme ai nostri alleati, dobbiamo inoltre fare tutto il possibile per aumentare le pressioni sulla Russia affinché ponga fine alla sua barbara guerra di aggressione".
Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.
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Commissione europea – Rappresentanza in Italia