Close Menu
Trending
domenica 1 Novembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Europa - UE

La Commissione compie un passo avanti fondamentale nel sostegno finanziario all’Ucraina per il 2027

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Oggi, la Commissione europea ha compiuto un altro passo avanti nell'attuazione del prestito a sostegno dell'Ucraina da 90 miliardi di €, il quale fornirà al paese un sostegno essenziale al proprio bilancio e prodotti per la difesa nel 2026 e nel 2027. Il pacchetto adottato in data odierna comprende una proposta al Consiglio per l'approvazione dell'importo residuo del prestito di 45 miliardi di € per il 2027.

La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Con la proposta odierna, garantiamo all'Ucraina la necessaria prevedibilità e contribuiamo a mantenere i servizi pubblici essenziali. Il rafforzamento del sostegno all'Ucraina figura tra le priorità dell'agenda del vertice di Montreal. Insieme ai nostri alleati, dobbiamo inoltre fare tutto il possibile per aumentare le pressioni sulla Russia affinché ponga fine alla sua barbara guerra di aggressione".

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.

[cid:image002.gif@01DD6892.1ECC91E0]
Commissione europea – Rappresentanza in Italia

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl