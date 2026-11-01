MILANO, DE CORATO(FDI): SCRITTE CONTRO MELONI E SALVINI NULLA HANNO A CHE FARE CON CIVILE CONFRONTO POLITICO

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Lo dichiara il Deputato di Fratelli d'Italia, Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera ed ex vice Sindaco delle passate giunte di Centrodestra Riccardo De Corato
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