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Politica Interna

SIHER, GIORDANO (FDI): CHI HA CORAGGIO FA PAURA AI VIGLIACCHI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - SIHER, GIORDANO (FDI): CHI HA CORAGGIO COME DONZELLI FA PAURA AI VIGLIACCHI

"Le persone determinate, quelle che difendono le proprie idee a viso aperto, fanno paura. E Giovanni Donzelli è una di queste. Poveri vigliacchi, capaci di sentirsi coraggiosi solo dentro una chat, nascosti dietro uno schermo a lanciare minacce personali. A furia di giustificare, minimizzare e persino legittimare comportamenti violenti e aggressivi, una parte della sinistra ha finito per normalizzarli. Tanto che ormai, quando viene minacciato un avversario politico, non sente neppure il bisogno di condannare. A Giovanni tutta la mia solidarietà e vicinanza. Chi pensa di intimidire donne e uomini di Fratelli d'Italia con le minacce non ha capito una cosa: la nostra determinazione non si piega alla violenza".

(AGENPARL)
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