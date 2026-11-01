Cs e foto incontro procedure istanze edilizie 30 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Procedure
edilizie e paesaggistiche e modelli per le istanze, proficuo e partecipato confronto
fra Comune e tecnici
Significativa e propositiva partecipazione dei tecnici all'incontro
promosso dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con gli Ordini tecnici,
tenutosi questa sera in Sala Consiliare.
Il lavoro di concertazione ha consentito di arrivare a soluzioni condivise
sulla gestione delle istanze dei tecnici, con la messa a punto di modelli per
le istanze di autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie di recente approvati
dal Consiglio Comunale. Tali strumenti consentono agli uffici comunali SUE e
SUAP di ridurre i tempi dell'attività istruttoria e quindi di fornire risposte
in tempi più celeri alle istanze dei cittadini.
L'evento stato è organizzato dal Comune di Martina Franca e dall'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Taranto in collaborazione con l'Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Taranto, il Collegio Provinciale dei Geometri
e Geometri Laureati, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia
di Taranto, il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della
Provincia di Taranto e l'Ordine dei Geologi Puglia.
"Ringrazio
tutti i tecnici per la partecipazione e lo spirito di collaborazione
dimostrato. È stato un momento di confronto particolarmente proficuo -ha dichiarato
l'Assessore a SUE e SUAP Francesco
Aquaro- che rappresenta anche la prosecuzione del lavoro svolto nel corso di
alcuni mesi attraverso l'Osservatorio dell'Edilizia. L'organo rappresentativo
che abbiamo istituito con una delibera di Giunta ha consentito agli Ordini di
partecipare, di portare sul tavolo idee e proposte e di condividerle con Amministrazione e uffici,
giungendo così a soluzioni condivise. Questa Amministrazione -ha
nel rispetto del lavoro dei tecnici e degli uffici. Attraverso questi strumenti,
frutto del confronto costante e costruttivo con gli ordini professionali, ci
auguriamo si possano velocizzare le pratiche edilizie e ridurre i tempi di
risposta ai cittadini".