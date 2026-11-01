Cs e foto incontro procedure istanze edilizie 30 ottobre

Procedure

edilizie e paesaggistiche e modelli per le istanze, proficuo e partecipato confronto

fra Comune e tecnici

Significativa e propositiva partecipazione dei tecnici all'incontro

promosso dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con gli Ordini tecnici,

tenutosi questa sera in Sala Consiliare.

Il lavoro di concertazione ha consentito di arrivare a soluzioni condivise

sulla gestione delle istanze dei tecnici, con la messa a punto di modelli per

le istanze di autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie di recente approvati

dal Consiglio Comunale. Tali strumenti consentono agli uffici comunali SUE e

SUAP di ridurre i tempi dell'attività istruttoria e quindi di fornire risposte

in tempi più celeri alle istanze dei cittadini.

L'evento stato è organizzato dal Comune di Martina Franca e dall'Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Taranto in collaborazione con l'Ordine degli

Architetti PPC della Provincia di Taranto, il Collegio Provinciale dei Geometri

e Geometri Laureati, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia

di Taranto, il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della

Provincia di Taranto e l'Ordine dei Geologi Puglia.

"Ringrazio

tutti i tecnici per la partecipazione e lo spirito di collaborazione

dimostrato. È stato un momento di confronto particolarmente proficuo -ha dichiarato

l'Assessore a SUE e SUAP Francesco

Aquaro- che rappresenta anche la prosecuzione del lavoro svolto nel corso di

alcuni mesi attraverso l'Osservatorio dell'Edilizia. L'organo rappresentativo

che abbiamo istituito con una delibera di Giunta ha consentito agli Ordini di

partecipare, di portare sul tavolo idee e proposte e di condividerle con Amministrazione e uffici,

giungendo così a soluzioni condivise. Questa Amministrazione -ha

nel rispetto del lavoro dei tecnici e degli uffici. Attraverso questi strumenti,

frutto del confronto costante e costruttivo con gli ordini professionali, ci

auguriamo si possano velocizzare le pratiche edilizie e ridurre i tempi di

risposta ai cittadini".