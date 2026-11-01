Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 30/10/2026

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Consiglio | ore 10:30
Il vicepres. Schuler incontra la commissione energia e pianificazione territoriale del Landtag Carinzia
Lo sviluppo dell'autonomia, le modalità di lavoro del Consiglio provinciale e le sfide politiche attuali al centro dell'incontro tra il vicepresidente Schuler e i componenti della commissione per le sedi produttive, l'energia e la pianificazione territoriale del Landtag della Carinzia.
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Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
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