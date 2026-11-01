MANOVRA, MAZZELLA (M5S): “CON VOUCHER NON SI CURA SSN, DA GOVERNO SOLO BRICIOLE PER SANIT?

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Roma, 30 ott. – "Ancora una volta ci troviamo di fronte a una manovra di bilancio priva di qualsiasi visione organica per il rilancio del nostro Servizio Sanitario Nazionale. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni pensa di risolvere il dramma delle cure negate attraverso l'ennesima misura spot: un voucher sanitario da 300 euro destinato agli over 75, per una spesa complessiva di 1,6 miliardi di euro. Sebbene ogni sostegno alle fasce più fragili possa apparire utile nell'immediato, la realtà politica è ben diversa e segna una resa incondizionata dello Stato. I nodi strutturali che stanno portando al collasso la nostra sanità restano completamente ignorati nei provvedimenti dell'esecutivo. Non vi è traccia di risorse adeguate per un piano straordinario di assunzioni, non esistono interventi seri per arginare la fuga di medici e infermieri o per rendere finalmente attrattive le professioni sanitarie e manca una strategia chiara per finanziare la piena operatività delle Case e degli Ospedali di comunità previsti dal PNRR. Senza personale e senza investimenti strutturali, le disuguaglianze territoriali tra Nord e Sud continueranno ad allargarsi, condannando milioni di cittadini a liste d'attesa interminabili o alla rinuncia alle cure. Stanno distribuendo le briciole come mancette elettorali. È arrivato il momento di dire basta". Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, senatore del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della X Commissione di Palazzo Madama.
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