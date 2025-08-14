(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 COMUNICATO STAMPA
via libera all’adozione del piano per le zone di acquacoltura. L’assessore satta: “uno strumento di pianificazione sostenibile per incrementare la produzione ittica e supportare gli investimenti”
C agliari, 14/08/2025
La Giunta regionale dà il via libera all’adozione preliminare del Piano regionale per le zone allocate per l’acquacoltura a mare e per l’acquacoltura nelle acque interne (AZA). Un passo importante per il comparto della pesca e in particolare dell’acquacoltura dell’isola, a cui seguiranno il Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) – che vedranno il coinvolgimento e i contributi degli stakeholders – necessari per la futura approvazione del Piano in questione.
“Con l’adozione preliminare del Piano AZA, la Sardegna compie un passo significativo – evidenzia l’assessore dell’Agricoltura Gian Franco Satta – dotandosi uno strumento di pianificazione così avanzato per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”.
Il piano, che diventerà un importante strumento di pianificazione regionale del settore, è il risultato di un lavoro multidisciplinare ad alta specializzazione che ha visto il contributo di enti nazionali di ricerca e di esperti di rilievo internazionale che collaborano con la FAO e la General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM). Gli studi e la predisposizione del piano sono stati realizzati dalla Fondazione International Marine Center (IMC), per il tramite di Sardegna Ricerche, sotto la supervisione del Servizio Pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura. Lo schema di Piano AZA è stato già oggetto di numerose presentazioni e momenti di confronto tecnico-scientifico in ambito internazionale, ed è stato discusso come modello di riferimento per la pianificazione dell’acquacoltura sostenibile nel Mediterraneo.
“È un risultato frutto di un lavoro multidisciplinare che ha coinvolto competenze scientifiche di altissimo livello e che ci permette oggi di guardare al futuro con maggiore chiarezza e visione strategica – spiega l’assessore Satta – Dopo gli interventi programmati e i lavori eseguiti in molti compendi ittici, questo piano rappresenta un ulteriore tassello fondamentale per rafforzare il settore, dare nuove opportunità agli operatori e attrarre investimenti”.
