Close Menu
Trending
giovedì 14 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Salute

Si trasferisce la pediatra Pignotti. In attesa del nuovo medico, a disposizione delle famiglie un servizio temporaneo a Borgo e a Dicomano

By Nessun commento4 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Si trasferisce la pediatra Dr.ssa Pignotti. In attesa del nuovo medico, l’Azienda mette a disposizione delle famiglie un servizio temporaneo a Borgo e a Dicomano
Resta possibile la scelta tra i pediatri dell’ambito. A breve saranno inviati SMS informativi
Scritto da Paola Baroni, venerdì 14 agosto 2025
Firenze – Si trasferisce in altro ambito territoriale dal 21 agosto, la pediatra Maria Serenella Pignotti con ambulatorio a Borgo San Lorenzo, Vicchio e San Godenzo. L’Azienda si è subito attivata per cercare un sostituto ma tutti i bandi sono andati deserti e le ulteriori ricerche hanno avuto esito negativo. In mancanza di una tempestiva sostituzione, è stato attivato un servizio di pediatria territoriale temporaneo in attesa della copertura del posto prevista per il mese di ottobre. Presso due ambulatori, uno a Borgo San Lorenzo e uno a Dicomano, le famiglie dei bambini assistiti dalla dott.ssa Pignotti troveranno un medico pediatra che svolgerà attività ambulatoriale. Si tratterà di una presa in carico in via temporanea ma che assicurerà assistenza ai bambini fino all’assegnazione dell’incarico definitivo.
Per garantire il servizio di pediatria nei prossimi mesi, l’attività è stata organizzata introducendo diverse soluzioni a supporto delle famiglie, tra cui anche la disponibilità dei medici di medicina generale . Tutte queste informazioni saranno comunicate a breve alle famiglie dei bambini assistiti anche tramite SMS . All’interno del messaggio sarà presente un link che rimanderà al sito dell’Azienda sanitaria, dove, in una pagina dedicata, le famiglie potranno trovare tutte le informazioni necessarie per effettuare la propria scelta. La pagina è già on line sul sito web dell’Azienda sanitaria a [ https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/medico-di-famiglia/56073-servizio-medico-pediatra-a-borgo-san-lorenzo | questo link ] o seguendo il percorso Home Page/In Evidenza/Attivazione ambulatori pediatrici – Zona Mugello o da Home Page /Come fare per/Medico di Famiglia e Pediatra (scelta)/Servizio di Pediatria ambulatoriale temporaneo – Zona Mugello/
Ad agosto si può accedere agli ambulatori pediatrici presso il Polivalente di Borgo San Lorenzo il martedì dalle 15.30 alle 18:30, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 (già partire da giovedì 21). Presso l’ ambulatorio di Dicomano l’attività pediatrica si terrà, invece, il lunedì dalle 17 alle 20 e il venerdì dalle 16.30 alle 19.30 .
Da settembre gli orari saranno i seguenti:
Lunedì: Dicomano dalle 14,30 alle 17,30
Martedì: Borgo dalle 16,30 alle 19,30
Mercoledì: Borgo dalle 15,30 alle 18,30
Giovedì: Borgo dalle 15,30 alle 18,30
Venerdì: Dicomano dalle 14,30 alle 17,30
Rimane valida la possibilità di scegliere, compatibilmente con le disponibilità di posti da parte dei professionisti, un altro pediatra fra coloro che fanno parte dell’ambito territoriale di Barberino del Mugello, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa e San Godenzo. In alternativa per il cambio medico, l’Azienda dà la possibilità di orientarsi su un medico di medicina generale per i minori che hanno compiuto il sesto anno di età. In questo caso il nuovo pediatra di libera scelta o medico di medicina generale, può essere scelto secondo i seguenti canali:
– portale cambio medico della Regione Toscana al seguente link [ https://cambiomedico.sanita.toscana.it/portale/scrivania | https://cambiomedico.sanita.toscana.it/portale/scrivania ]
Per l’accesso a questo indirizzo online è necessario avere attivati la CNS del minore ed un lettore smart card (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi), lo SPID del minore (sistema pubblico di identità digitale) o la CIE del minore (carta d’identità elettronica).
– App Toscana Salute di Regione Toscana per smart phone e tablet. disponibile e scaricabile gratuitamente all’interno dei market dei principali sistemi operativi per smart phone e tablet. In particolare, per Android può essere scaricata dal PlayStore, mentre per I Phone è disponibile su Apple Store.
– Totem PuntoSì disponibile presso il Presidio Ospedaliero di Borgo San Lorenzo con tessera sanitaria del minore attiva.
– Sportelli amministrativi presenti presso i presidi territoriali della Zona Distretto del Mugello a questo [ https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/medico-di-famiglia/2656-sportelli-anagrafe-sanitaria/49097-sportelli-anagrafe-sanitaria-zona-mugello | link ] – e Fiorentina sud est a questo [ https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/medico-di-famiglia/2656-sportelli-anagrafe-sanitaria/49096-sportelli-anagrafe-sanitaria-zona-fiorentina-sud-est | link ] dove sono elencati giorni e orari di apertura.
– Presso le Farmacie presenti sul territorio che effettuano il servizio di scelta/cambio medico di famiglia.
Paola Baroni
Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO
Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze
[ http://www.uslcentro.toscana.it/ | http://www.uslcentro.toscana.it  ]
[ https://www.facebook.com/AziendaUSLToscanaCentro ] [ https://www.instagram.com/usltoscanacentro/ ]
______________________________________________________________________________________________
AVVISO DI RISERVATEZZA

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl