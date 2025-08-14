CONTIENE FOTO# ROMA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE SAN PAOLO E IN PIAZZA DEI NAVIGATORI. 6 PERSONE DENUNCIATE.

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE SAN PAOLO E IN PIAZZA DEI
NAVIGATORI. 6 PERSONE DENUNCIATE.
ROMA I Carabinieri della Stazione di Roma San Paolo, con il supporto dei
colleghi della Compagnia Roma Eur, del dipendente Nucleo Operativo PMZ,
dei motociclisti del Nucleo Radiomobile del Gruppo Carabinieri di Roma e del
Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito un
servizio di controllo del territorio nel quartiere San Paolo, finalizzato
alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere.
I servizi, disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri seguono le linee
strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e
condivise nellambito del Comitato Provinciale per lordine e la sicurezza
pubblica.
Il bilancio dellattività è di 6 persone denunciate alla Procura della
Repubblica.
Nello specifico, i Carabinieri hanno denunciato per guida in stato di
ebbrezza, un cittadino italiano e uno romeno, 21 e 23 anni, trovati alla
guida dei rispettivi veicoli con un tasso alcolemico superiore al
consentito.
Denunciato poi un cittadino bosniaco di 54 anni, controllato in Via Ostiense
e risultato irregolare sul territorio italiano. Dopo gli accertamenti,
luomo è stato accompagno presso il centro per il rimpatrio di Brindisi.
I Carabinieri poi, hanno denunciato un cittadino cubano di 35 anni trovato
alla guida della propria autovettura sprovvisto di patente, in quanto mai
conseguita.
Nellambito dello stesso servizio, i militari hanno denunciato un 54enne
francese, gravemente indiziato di aver danneggiato la vetrina di un
esercizio commerciale in Via Gozzi.
Infine, denunciato dai Carabinieri un romano di 29 anni, che a seguito di
controllo in Via Diaz, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina
e della somma contante di 630 euro. Droga e denaro sono stati sequestrati.
Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno identificato in totale 93
persone ed eseguito verifiche su 35 veicoli.
Nellarco notturno, inoltre, i Carabinieri della Stazione Roma San
Sebastiano hanno eseguito una mirata attività in piazza dei Navigatori con
diversi posti di controllo alla circolazione stradale, identificando 105
persone e seguendo verifiche su 60 veicoli. Sanzionato amministrativamente
un automobilista per mancata revisione del veicolo e
segnalati due giovani alla Prefettura di Roma perché trovati in possesso di
modiche quantità di hashish e marijuana.
