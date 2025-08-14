(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 [Regione Lazio]
UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE
APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO PER DOMANI 15 AGOSTO
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, porterà gli auguri di Ferragosto a chi lavora per la sicurezza e la salute dei cittadini della Regione Lazio.
Alle Ore 10, il Presidente visiterà la Centrale operativa regionale dell’Ares 118, in via Circonvallazione Gianicolense 77.
A seguire visiterà la Sala operativa regionale della Protezione Civile, in via Laurentina 631.
