giovedì 14 Agosto 2025
Altopascio si prepara per l’Open Sport 2025: una giornata di sport, comunità ed esibizioni | L’appuntamento è sabato 6

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Comunicato stampa
Altopascio si prepara per l’Open Sport 2025:
una giornata di sport, comunità eD ESIBIZIONI
L’appuntamento è sabato 6 settembre, dalle 16 alle 23, nel piazzale e nel parco Aldo Moro e nel parco delle Mura castellane
Altopascio, 14 agosto 2025 – Altopascio si prepara ad accogliere un altro evento pensato per far vivere l’intera comunità. Con il ritorno di settembre, infatti, torna "Open Sport", una giornata interamente dedicata allo sport e alla collettività, che unisce prove sportive, giochi all’aria aperta, esibizioni, street food e intrattenimento. L’evento si terrà sabato 6 settembre, dalle 16 alle 23, nel piazzale e il parco Aldo Moro e nel parco delle Mura castellane. Organizzata dall’amministrazione comunale, la manifestazione ha l’obiettivo di promuovere lo sport, dare l’opportunità alle realtà sportive del territorio di farsi conoscere, far provare molteplici discipline al pubblico presente e valorizzare anche il terzo settore. I cittadini di ogni età, infatti, avranno la possibilità di mettersi alla prova con vari sport. L’ingresso all’evento è gratuito.
Durante la giornata, così come l’ha costruita l’assessore alle politiche sportive, Valentina Bernardini, i partecipanti potranno assistere e prendere parte a prove sportive aperte a tutti, esibizioni, oltre a godere di musica, intrattenimento, food truck per cenare e un’atmosfera di convivialità. Inoltre, come ogni anno, ampio spazio sarà dedicato alla premiazione dei meriti sportivi per gli atleti Altopascesi che si sono distinti nelle varie discipline.
Tante le associazioni sportive partecipanti: Sport Toscana Calciobalilla, Dragon Fighters Team Altopascio, Arcieri della Real Villa, Porcari Volley, Academy Tau, Kin Sori Taekwondo, Freestyle tennis padel Valico, Us Marginone Ciclismo, Olympiagym, Ginnasia Centro Wellness, Ping pong Altopascio, Polisportiva Virtus Orentano, Us Montecarlo Ciclismo Panda Baskin Altopascio, Nba Basket Altopascio, Soul Dance, Toscana Dodgeball, Antica Scherma, Asd L’Acquario pattinaggio freestyle, Sportiva Marginone Bailamos, Just Believe, Footgolf Toscana, Asd Il Valico.
A queste si aggiungono le realtà del terzo settore come Misericordia di Altopascio, Avis Altopascio, Fratres Altopascio, Spianate e Marginone, Auser. E ancora altre realtà quali Centro affidi, Spazio giovani, Sociolab e Tam-tam.

