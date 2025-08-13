Close Menu
Presidio Canova, sospesa l’attività Cup dal 18 al 29 agosto per lavori PNRR. Servizio attivo negli altri presidi e tramite gli altri canali

Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Presidio Canova, cambiano alcuni percorsi interni per la ristrutturazione legata al PNRR
Sospesa l’attività del Cup dal 18 al 29 agosto
Punto prelievi spostato in altri spazi. Lavori per rendere più accessibili gli spazi
Scritto da Paola Baroni, mercoledì 13 agosto 2025
Firenze – Cambiano alcuni percorsi interni dalla seconda metà di agosto presso il presidio sociosanitario Canova, in via Chiusi 4/2, a Firenze, per consentire la riqualificazione degli ambienti legata ai lavori PNRR. Finora gli interventi hanno interessato il lato ovest del presidio con la messa in opera del nuovo edificio che sarà in ampliamento di circa 500 metri quadri rispetto all’attuale.
In questa fase gli ambienti interessati dai lavori sono quelli del Cup anagrafe e di altri servizi. Per questo da lunedì 18 agosto prossimo e fino al 29 agosto compresi, il Cup sospenderà la propria attività per dare realizzazione agli interventi previsti. Il servizio continua a essere disponibile presso gli altri presidi territoriali dell’Azienda. Resta, inoltre, attiva la possibilità di prenotazione tramite Cup attraverso tutti gli altri canali esistenti (online, telefonico, PuntoSì e presso le farmacie convenzionate).
Fra le principali prestazioni che saranno interessate da cambiamenti logistici legati all’avvio dei lavori, c’è anche quella collegata al punto prelievi. L’attività rimane sullo stesso piano del presidio Canova e quindi sarà raggiungibile dallo stesso ingresso ma verrà spostata in altre stanze. I cittadini troveranno apposita segnaletica che li indirizzerà verso i nuovi spazi.
Nello scusarsi per gli eventuali disagi legati ai nuovi percorsi interni, l’Azienda ricorda che i lavori sono necessari alla ristrutturazione e ammodernamento degli ambienti. Al termine degli interventi, i nuovi spazi e i percorsi riorganizzati garantiranno strutture più accessibili, sicure e confortevoli.
Paola Baroni
Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO
Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze
[ http://www.uslcentro.toscana.it/ | http://www.uslcentro.toscana.it  ]
______________________________________________________________________________________________
©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl