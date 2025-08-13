Fwd: bollettino pericolo incendi del 13.08.2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 RAS AOO 01-07-00 Prot. Interno n. 10682 del 13/08/2025
Direzione Generale della Protezione Civile
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA
BOLLETTINO DI PREVISIONE DI PERICOLO INCENDIO PER GIOVEDÌ 14/08/2025
PREVISIONE
PERICOLO
FASE OPERATIVA REGIONALE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
ATTENZIONE RINFORZATA
ATTENZIONE RINFORZATA
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
ATTENZIONE RINFORZATA
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
ATTENZIONE RINFORZATA
MEDIO
ATTENZIONE
ATTENZIONE RINFORZATA
MEDIO
ATTENZIONE
ATTENZIONE RINFORZATA
ATTENZIONE RINFORZATA
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
MEDIO
ATTENZIONE
PERICOLOSITA’ BASSA – CODICE VERDE
le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il
solo dispiegamento delle forze ordinariamente schierate a terra.
PERICOLOSITA’ MEDIA – CODICE GIALLO
le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il
dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione.
PERICOLOSITA’ ALTA – CODICE ARANCIONE
le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere
dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere
necessario il concorso della flotta statale.
PERICOLOSITA’ ESTREMA – CODICE ROSSO
le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente
raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale.
FASI OPERATIVE REGIONALI
Le attività di carattere preventivo da mettere in atto in ciascuna fase operativa sono disciplinate nel PRAI 2023 – 2025,
aggiornamento 2025, approvato con DGR 5/48 del 29 gennaio 2025
Il Direttore Generale
Mauro Merella
Direzione Generale delle Protezione Civile via Vittorio Veneto 28, 09128 Cagliari
