Close Menu
Trending
martedì 27 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Rifondazione: “oggi alla marcia Gravina Altamura, la Murgia non è zona di guerra, la Puglia non è Resort per ricchi, la Puglia non è deposito di scorie nucleari

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Rifondazione Comunista

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - guerra, la Puglia non è Resort per ricchi, la Puglia non è deposito di
scorie nucleari"*
Oggi parteciperemo alla Marcia Gravina Altamura, contro le servitù militari
e i poligoni di tiro sulla murgia e contro le ipotesi di siti per lo
stoccaggio di scorie nucleari, la puglia già vede
la presenza sul territorio molte realtà militari, porto di Taranto,base di
gioia del colle, Amendola, Poligono di tiro sulla murgia , basi in salento.
La puglia è al centro di una mega speculazione e cementificazione della
costa e delle aree interne, speculazioni presentate come occasione di
sviluppo e occupazione ma che in realtà sono solo investimenti di società
spesso con capitali esteri di chiara impronta speculativa per attrarre
finanziamenti ( vedi ZES) e assolutamente predatori, che trasformeranno
cementificazione , a costa ripagnola, torre pozzelle, Maruggio, in salento,
e a Mogale Ostuni, con proposte diversificate ma acuminate da una proposta
di turismo per ricchi che presuppone aree di esclusiva accessibilità solo
ai ricchi, e di conseguenza sottratti ai cittadini pugliesi, con
l'aggravante che in alcune situazioni la presenza di capitali di società
finanziarie con sede in israele. la privatizzazione dell'accesso al mare è
un dato costante.
se aggiungiamo che a questo quadro si aggiungono le proposte gli enormi
complessi di installazioni di Pannelli solari sparsi tra il salento e il
foggiano si deduce che la Puglia non è più governata da un consiglio
regionale ma ostaggio di società predatorie. La puglia e tra le regioni in
cima nelle classifiche per il consumo di suolo
è più facile in Puglia fare un resort di lusso che un parco come quello
delle Gravine.
No alla Puglia come terra di basi militari, di esercitazioni alla guerra e
di arsenali stracolmi di armi.
Si alla Puglia pacifista, terra di agricoltura di olio, vino e grano e di
rispetto della dignità e del salario dei braccianti agricoli sia pugliesi
che immigrati.

Comunista/Sinistra Europea
Tito Anzolin dipartimento ambiente del Partito della Rifondazione
Comunista/Sinistra Europea
Angelo Leo dipartimento agricoltura del Partito della Rifondazione
Comunista/Sinistra Europea

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl