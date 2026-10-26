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Puglia

Agenzia nr. 1873 – Case popolari Squinzano, Pagliaro (FDI): “Grave degrado, subito interventi straordinari di manutenzione

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - "Umidità e muffa, infiltrazioni d'acqua, impianti da rifare: le condizioni in cui versano le palazzine di edilizia residenziale pubblica della zona 167 di Squinzano sono oltre il limite della decenza e della sicurezza. Questa mattina sono entrato nelle case di persone sconfortate e arrabbiate, perché costrette a vivere nel degrado. Ho voluto toccare con mano una realtà che i residenti continuano a segnalare, inascoltati. Ho visto famiglie, anziani e bambini obbligati a vivere in appartamenti fatiscenti, dove l'umidità compromette la salute stessa delle persone. I cittadini che pagano regolarmente il canone d'affitto hanno il diritto di ricevere servizi e manutenzioni adeguate, senza dover subire per la morosità di qualcuno. 

Le periferie non possono continuare ad essere dimenticate. I residenti delle palazzine popolari di Squinzano, ma anche di Lecce e dell'intera provincia, meritano risposte concrete, sono stanchi di annunci e attese infinite". /comunicato

(AGENPARL)
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