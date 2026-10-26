MILANO, DE CORATO: OGGI DA FDI MASSIMA SOLIDARIETA’ E SOSTEGNO A FOLGORE, FF.OO E COMMERCIANTI. NOI SEMPRE CONTRO LA VIOLENZA DI ANARCHICI E ‘MARANZA

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Così il deputato di Fratelli d'Italia, vice presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi Riccardo De Corato.
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