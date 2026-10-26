Venicemarathon, svelati i campioni del quarantennale: tutto pronto per la grande sfida

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - All'incontro, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, era presente il consigliere comunale e presidente della X Commissione consiliare Sport Simone Mestriner, insieme al direttivo di Venicemarathon.
Spazio anche alle storie di passione e tenacia, con un ringraziamento speciale a Laurino Mazzon e Mauro Trevisan, pronti a correre la loro quarantesima edizione consecutiva. Daniele Menarini, direttore della rivista Correre, ha invece ripercorso lo storico legame tra la testata e la manifestazione, consegnando, al termine dell'incontro, un riconoscimento a tutto il direttivo.
Alle ore 17, il consigliere Mestriner parteciperà alla Santa Messa del Maratoneta, nella Chiesa di San Salvador, un momento di raccoglimento e condivisione come buon auspicio per gli atleti alla vigilia della partenza.
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Venezia, 24 ottobre 2026
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