Comunicato Stampa 1882/2026 Martedì 27 ottobre a Palazzo Linetti (VE) presentazione dell’11° edizione del Premio Mestre di Pittura con vicepresidente Pavanetto

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Martedì 27 ottobre, alle ore 11:30, nella sala biblioteca di Palazzo Linetti, Calle Priuli ai Cavaletti, Cannaregio 99, Venezia, il vicepresidente della Regione del Veneto, Lucas Pavanetto, parteciperà alla conferenza stampa di presentazione dell'11° edizione del Premio Mestre di Pittura.
Il concorso, promosso dall'Associazione Il Circolo Veneto con la Fondazione Musei Civici di Venezia, con il sostegno della Accademia di Belle Arti di Venezia, con il patrocinio di Regione del Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, ha l'obiettivo di valorizzare l'arte pittorica contemporanea.
La partecipazione di un rappresentante della vostra testata sarà particolarmente gradita.
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